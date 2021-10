10. kolo:

Šternberk - Bohuňovice 1:1 pen. 3:4

Branky: 22. Hustý - 64. Šmirják.

Kralice - Zábřeh 1:0

Branka: 12. Hloch.

Želatovice - Dolany 3:1

Branky: 3. Zehnálek, 44. Mohapl, 32. Dlouhý - 88. Blaho.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Dnes není moc co komentovat. Připsali jsme si povinné vítězství. Nic víc. Nic míň.“

Jeseník - Lipová 5:0

Branky: 12. Mráz, 17. Kutal, 49. Kutal, 84. Tulis, 86. Planý.

Jiří Mráz (hráč Jeseníku): „Na soupeře jsme strašně rychle vletěli a prvních dvacet minut jsme hráli fakt skvělý zápas a vytvořili jsme si hodně šancí. Výborný úvod nám utkání vyhrál. Pak jsem dal gól na 1:0, hned potom jsme přidali branku na 2:0 a bylo skoro po zápase. Fakt se nám dařilo, hráli jsme zodpovedně a Lipová neměla ani střelu na bránu. A to nám navíc musel chytat hráč, protože jeden z gólmanů je nemocný a druhý zraněný. Zápas mohl skončit daleko větším rozdílem.“

Rapotín - Ústí 3:4

Branky: 19. Ševčík, 57. Charvát, 65. z pen. Ševčík - 9. Nehyba, 22. z pen. Pančochář, 36. Nehyba, 60. Nehyba.

Mohelnice - Lutín 4:0

Branky: 19. Ryba, 27. Srdýnko, 32. Ryba, 58. Ryba.

Litovel - V. Losiny 1:4

Branky: 89. Jindra - 27. Navrátil, 38. Navrátil, 33. Jurka, 64. Indra.

Jiří Kohout (trenér Litovle): „Soupeř si chytře počkal na naše chyby a vytrestal nás. My jsme toho na hřišti moc nepředvedli, za což se můžu divákům jedině omluvit. Jediným pozitivem byly cenné zkušenosti, které mohli nasbírat mladí střídající hráči. Na rovinu musím přiznat, že nám na trávníku i v kabině chybí tmelící prvek v podobě Petra Dragona, který je nemocný.“

Brodek u Př. - Medlov 3:1

Branky: 77. Zatloukal, 83. Schmidt, 90. Bundil - 40. Muzikant.

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Toto utkání se mi ani nechce hodnotit. Byla to prostě hrůza. V prvním poločase jsme sice dokázali dát gól, ale herně to nestálo za nic. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že hru zlepšíme, přidáme druhou branku a zápas v klidu dohrajeme. To se nám však vůbec nepovedlo a soupeř utkání zaslouženě otočil.“