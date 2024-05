„Pocity jsou skvělé, celou dobu jsem tady chtěl nastoupit, protože jsem na tomto stadionu vlastně fotbalově vyrůstal. Nakonec jsem se tedy na to hřiště dostal, vydal jsem se úspěchu naproti a vyšlo to," zářil po zápase a následných bujarých oslavách, při kterých nechyběl do všech stran stříkající šampus, tento 30letý borec, který na hřišti strávil jen něco přes pět minut, i tak se ale stal jeho hlavním hrdinou.

Hned nato pak ještě dodal, jak moc pro něj znamenalo si zahrát na tomto největším stadionu v kraji: „Byl to pro mě super pocit. Naprosto výjimečný. I když jsem totiž v Sigmě hrál za žáky, tak teď to bylo přece jen ještě trochu něco jiného. Jsem za to nesmírně rád."

Zdroj: Deník/David Kubatík

Proti sobě se ve finále postavila mužstva, která si drží obrovskou fazonu. Zatímco Čechovice na jaře zvítězily z dvanácti možností desetkrát a v tabulce krajského přeboru se posunuly z předposledního místa na čtvrté, které ještě mohou o jednu příčku vylepšit, pro Olešnici tato prohra znamenala dokonce první nezdar v celé sezoně. I toto čechovičtí hráči vnímali.

„Člověk musí jít do každého zápasu s respektem, i kdyby byl sebevětší favorit. Věděli jsme o síle soupeře, zároveň ale i o té své. Té jsme si vědomi stále a díky tomu můžeme hrát s kýmkoli. Po dnešku ale musím říct, že se na souboje s Olešnicí v příští sezoně těším. Je to velice kvalitní manšaft," popisuje Kopečný s dovětkem, že ač se každá výhra počítá, ta letošní je cennější, než když v minulém roce jeho tým ve finále porazil Přáslavice z okresního přeboru.

FOTO, VIDEO: Úžasné! Čechovice na Andrově stadionu obhájily krajský pohár