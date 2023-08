Branky: 32. Muzikant, 52. z pen. Kasal, 64. Kasal - 6. Pavelka, 82. Žajgla.

Bruno Nezval (trenér Medlova): „Hned v úvodu ve druhé minutě jsme trefili z malého vápna tyč. Úvod zápasu jsme chtěli být aktivní a dát brzo branku. Málem se to povedlo. Hostům vyšel v šesté minutě brejk po rychle zahraném autovém vhazování. Po inkasované brance jsme museli hrát do zhuštěné obrany, hosté byli hodně zatažení a řešili útočné akce dlouhými míči za naší obranu. Vážnější situaci jsme ale nemuseli řešit. My jsme museli hrát víc trpělivě a čekat na okénka v obraně hostí. Dvakrát se vyznamenal hostují brankář, který hosty podržel. Vyrovnání přišlo po rohovém kopu ještě do poločasu. Vstup do druhé půle nám vyšel, otočili jsme skóre na 2:1 a po hodině hry přidali další branku. Hosté začali hrát více na riziko, byli více odvážnější a deset minut před koncem snížili na 3:2. Závěr jsme pohlídali, ale řešili jsme špatně brejkové situace v závěru utkání. Do stavu 3:1 jsme byli lepší, nebezpečnější a přímočařejší. Posledních patnáct minut nám nevyšlo dle představ.“

Lubomír Orlet (trenér Bohuňovic): „Vstup do zápasu vyšel lépe domácím, kteří si vytvořili dvě brankové příležitosti. Naštěstí branku nedali a byli jsme to my, kdo se radoval jako první, když po centru nadvakrát do odkryté brány skóroval Pavelka. Ještě do poločasu přišlo vyrovnání po vlastní brance z rohového kopu. V druhé půli jsme inkasovali z penalty po naší ruce a následně po chybě ve středu hřiště a samostatném úniku na brankáře. Za stavu 1:3 jsme změnili rozestavení, což přineslo pouze kontaktní branku na 2:3. Závěrečných deset minut se hra spíše zdržovala, než hrála a domácí si výhru pohlídali. Mužstvo musím i přes porážku pochválit za maximální nasazení a bojovnost v utkání. Kdybychom nedostali tři branky, které jsme soupeři darovali, tak rozhodně nejedeme z Medlova s porážkou.“

Litovel - Konice 0:2

Branky: 66. Bačovský, 69. Vyroubal.

VIDEO: Litovel zůstává na nule. Konice ji srazila slepenými góly

Mohelnice - Želatovice 2:2

Branky: 14. z pen. Kuba, 88. Linhart - 43. Čtvrtníček, 49. Zehnálek.

Roman Kuba (trenér Mohelnice): „Bohužel měl zápas stejný průběh jako ten předchozí v Čechovicích. Soupeř hrál a držel míč, my jsme se celý zápas jenom bránili. Nechci být až moc negativní, ale musím být upřímný. K tomu, abychom hráli s týmy, jakou jsou Želatovice nebo Čechovice vyrovnané zápasy, máme v dané chvíli daleko. Oba zápasy nám daly lekci z fotbalovosti a herních zkušeností, které nám zatím chybí. Tyhle věci my musíme nahrazovat bojovností a týmovostí. Díky tomu jsme taky v obou zápasech dokázali bodovat. Dnes se nám podařilo vyrovnat až v samotném závěru utkání, takže bod určitě bereme, ale průběh utkání byl na můj vkus až moc jednostranný.”

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Po tomto zápase se nám nebude usínat dobře. Jsme smutní, jsme zklamaní, ale to fotbal přináší. Místo, aby byl zápas rozhodnut do 60. minuty v náš prospěch, dostaneme vyrovnávací branku v poslední minutě z ojedinělé akce soupeře. Na začátku utkání nám Mohelnice dělala problémy a po chybě v obraně a následném penaltovém faulu jsme prohrávali 0:1. Od této chvíle jsme ale hráli velmi dobrý fotbal, hodně na míči, tvořili jsme si šance a zaslouženě otočili na 2:1. V rozmezí od 50. do asi 65. minuty jsme měli tolik dalších příležitostí ke vstřelení gólu, které prostě musíme dát a zápas rozhodnout. Soupeře jsme k míči moc nepouštěli a utkání velice dobře kontrolovali. Bohužel, v 88.minutě přišla jedna z mála akcí domácích a Roman Kuba to velice pěkně vyřešil a nahrál na srovnávací branku. Jsme zklamání, smutní, ale musíme zvednout hlavu a pokračovat v naší hře, na kterou se, dle mého, dá dívat a jde vidět, že kluky to baví.“

Brodek u Přerova - Čechovice 0:3

Branky: 32. vl. Buček, 72. Šteigl, 77. Šteigl.

OBRAZEM: Strkanice a červená v závěru. Čechovice vyhrály v Brodku

Pavel Kucharčuk (trenér Čechovic): „Chtěli jsme odčinit domácí remízu s Mohelnicí, kde jsme ztratili dva body. Věděli jsme, že měli změny v kádru i na trenérském postu. Bylo těžké počasí a velké hřiště. Vstoupili jsme do utkání celkem aktivně. Dostali jsme se do šance, ale Honza Šteigl ji neproměnil. Utkání bylo vyrovnané, soupeř zlobil z brejků, ale tutové šance nepřicházeli. Brodek si dal vlastní gól z rohu, my jsme ještě nastřelili tyč a pak jsme nedali ještě jednu šanci. O poločase jsme udělali změnu v sestavě, která nám pomohla a ve druhé půli Brodek zahrozil jednou, Peka nás podržel, chytil po střele i dvě dorážky. Pomohl nám a my jsme pak dali ještě dva góly. Těžké utkání, nebylo to úplně koukatelné, jak jsme si představovali, ale jsou to důležité tři body z Brodku, kde se asi nikomu nebude hrát dobře.“

Postřelmov - Rapotín 1:3

Branky: 79. Damiančík - 24. z pen. Ševčík, 26. Ševčík, 34. Ševčík.

Kanonýr Ševčík pokazil Postřelmovu slavnosti, derby ovládl vedoucí Rapotín

Určice - V. Losiny 3:0

Branky: 9. Horák, 52. Navrátil, 86. Halouzka.

Petr Gottwald (trenér Určic): „Chtěli jsme uspět po dvou porážkách. Moc jsme nevěděli, co od Velkých Losin čekat. Věděli jsme ale, že mají za sebou v týdnu dva zápasy, protože hrály středeční dohrávku. My jsme se chtěli soustředit na sebe a vstoupit do utkání agresivně, důrazně a co nejdříve vstřelit branku. To se nám podařilo. Z prvních náznaků šancí jsme měli spoustu standardních situací a jednu jsme přetavili ve vedoucí branku. Pak na kluky asi sedla trošku nervozita, protože po dobu dvaceti minut se soupeř dostával lehce dopředu a zatápěl nám. Musím pochválit našeho brankáře, který první poločas zvládl excelentně. Podržel nás. Do druhé půle jsem to přeskupil a Losiny odpadly. Nechci říct, že jsme to dohrávali v suchém triku, ale nepouštěli jsme je do žádných šancí. Naopak jsme dali pojišťující gól na 2:0 a následně na 3:0. Na vítězství se podíleli i střídající hráči. Byť byl první poločas se štěstím, tak za druhý jsme si vyhrát zasloužili.“

Dolany - Bělotín 2:2

Branky: 11. Foukal, 28. Foukal - 51. Sencovici, 86. Hýža.

FOTO, VIDEO: Bělotín v Dolanech smazal dvougólovou ztrátu a odváží si cenný bod

Zábřeh - Lipová 5:0

Branky: 1. Podhorný, 25. Holík, 53. Žák, 59. Lukas, 64. Podhorný.

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „Dali jsme gól hned v první minutě z první akce a našim hráčům to zvedlo obrovsky sebevědomí a celý zápas jsme měli pod kontrolou, byli jsme dominantní na míči. Byla tam jedna pasáž mezi dvacátou a třicátou minutou, kdy to bylo nahoru, dolů, ale soupeře jsme do žádné šance nepustili. Měl jednu střelu z dvaceti metrů, kdy to bylo tečované na roh. Naopak my jsme měli příležitostí hodně. Poločas byl 2:0, ale mohl být daleko víc. Jsem spokojený s výkonem a těším se na Bělotín, který nám ukáže, jak na tom jsme, protože má zkušené hráče a bude to pro mě měřítko.“