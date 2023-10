Mohelnice - Zábřeh 1:0

Branka: 27. Brulík.

Roman Kuba (hrající trenér Mohelnice): „Remízové utkání, ve kterém jsme byli šťastnějším týmem. Zábřeh měl možnost jít do vedení Puchrem později Podhorným, ani jednou se jim nepovedlo skórovat, nám se vzápětí podařilo z ničeho dát branku a jít do vedení 1:0. V dalším průběhu utkání měl dvě možnosti na skórování Dan Ryba, takže z mého pohledu na vyložené šance vyrovnané 2:2. Z naší strany je to pořád stejné, v kombinaci a nějaké individuální kvalitě na míči máme velké rezervy, i dnes byl Zábřeh lepší na míči a byl fotbalovější než my. Bohužel pro ně jen po šestnáctku. My až na zápas s Postřelmovem v každém utkání dokážeme branku dát, pak je to jen o tom, jestli ty zápasy, ve kterých vedeme, dokážeme ubránit až do 90.minuty.“

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „První poločas byl vyrovnaný, oba týmy měly nějaké šance, rozdíl byl v tom, že Mohelnice jednu proměnila, my ani jednu. Puchr šel sám, Podhorný zakončoval, nedal ani dorážku. Druhý poločas Mohelnice bránila, byla kompaktní. My jsme byli na míči, nevytvořili jsme si žádnou šanci, bylo to po šestnáctku. Nedostávali jsme tam ani centry, byl tam snad jen jeden, taková pološance, ale zakončení nebylo ideální, měl to na dlouhou nohu. Měli jsme špatný pohyb, proto Mohelnice vyhrála.“