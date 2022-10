„Na zápas proti Lutínu jsem se netěšil hlavně kvůli okolnostem, že se to takhle sešlo. V týdnu mi zesnul otec, který v Lutíně udělal pro fotbal strašně moc. Znal všechny kluky, oni znali jej, já se s nimi také znám… Lutínský fotbal připravil pro tátu úžasné rozloučení, tak to bylo pro mě emočně tak silné, že jsem z toho měl zvláštní pocity. Bylo to pro mě složité,“ přiznal Lubomír Keluc.