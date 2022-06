„Dokázali jsme si splnit sen. 28 let na to tady místní lidé čekali a nyní je to konečně realitou. Pro nás je to obrovská úleva a věřím, že i pro ně. Jednalo se totiž v podstatě o čekání celé jedné generace fotbalistů. Vezměte si, že v minulém kole jsme prohráli zápas po dlouhých dvaceti kolech. To je statistika, kterou jen tak jiné manšafty nedosahují." zářil po rozhodujícím zápase štěstím čechovický kouč Lukáš Koláček.