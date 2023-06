Nováček olomouckého krajského přeboru Kostelec na Hané zakončil perfektní sezonu vítězstvím 3:0 nad Bohuňovicemi, které mu zajistilo druhé místo a postup do divize.

Tatran Litovel - Kostelec na Hané | Foto: Jiří Kupka

Před posledním kolem měli fotbalisté Kostelce vše ve svých rukách. Věděli, že pokud vyhrají, skončí druzí a vyslouží si právo postupu do divize. Nakonec nastala situace, že jim stačil bod, protože největší soupeř z Jihomoravského kraje Kuřim prohrál.

Přesto Kostelec šel za výhrou. „Vstoupili jsme do utkání dobře. Do patnácté minuty jsme měli vstřelit tři branky, což se sice nepovedlo, ale potom dal krásný gól Hruban, když gólman vyběhl, odkopl míč a on mu jej vrátil ze třiceti metrů z jedné do brány,“ popisoval kouč domácích Lubomír Keluc.

Poté si musel oddechnout, protože za zákrok jeho svěřence udělali rozhodčí pouze žlutou kartu. „Byl to brejk a myslím si, že nám mohl dát i červenou,“ uznal.

Po poločase přidali jeho hráči ještě dvě branky. „Řekli jsme si o poločase, že musíme být trpěliví a neudělat chybu. Po druhém gólu už jsme to prostřídali a utkání se jen dohrávalo,“ byl spokojený Keluc.

„Ale musím Bohuňovice pochválit, hrály hezký kombinační fotbal, jen si nevytvořily vyložené šance. Některým našim klukům pak hlava nevzala, o co se hrálo. Bylo vidět, že se bojí hrát a raději se více drželi vzadu,“ všiml si kouč.

Po výhře 3:0 tak mohly v Kostelci naplno propuknout oslavy postupu do divize. „Jsme rozhodnuti jej přijmout. Vedení udělalo hráčům trička. Jen doufáme, že budeme hrát skupinu E, a ne D. Nechtěli bychom jezdit někam do Jihlavy. Nevím, jestli by v tomto případě ještě vedení posun výš nepřehodnotilo,“ hlásil Keluc.

A jak oslavy na hřišti v Kostelci na Hané probíhaly? „Nejprve nestandardně, protože před námi hrálo béčko, takže tady slavil postup do I. B třídy Vícov. Ale potom už to byly klasické oslavy kosteleckého mužstva. To znamená hodně rumu a poté přesun do Olomouce, kde kluci navštívili jejich oblíbený bar,“ usmál se Lubomír Keluc.

FC Kostelec na Hané - TJ Sokol Bohuňovice 3:0 (1:0)

Branky: 29. Hruban, 62. M. Škrabal, 77. Ondroušek.

Rozhodčí: Vedral - Winkler, Jelínek. ŽK: Kořenovský, Preisler - Ma. Fryčák, Nesvadba. Diváci: 250.

Kostelec: Vítek - Holoubek, Kořenovský, D. Grulich, Hruban (71. Chytil), Lužný, Preisler (85. A. Grulich), Skalník (64. Fajstl), M. Škrabal (85. Výmola), Pavlíček (71. D. Škrabal), Ondroušek. Trenér: Lubomír Keluc.

Bohuňovice: Telíšek - Obšívač, Poláček, Nesvadba (76. Riedl), Čapek, Fencl (66. Kvapil), M. Fryčák (76. Šmirják), Šiška, A. Fryčák, Král, Tománek (46. Kožuch). Trenér: Ivo Riedl.