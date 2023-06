„Nikdo nemohl čekat, že se Kostelec bude pohybovat v takových patrech tabulky. Říkal jsem, že bude úžasné skončit ve středu tabulky,“ přiznal kouč Lubomír Keluc.

„Museli jsme hru postavit na brejcích a na dvojici Skalník, Preisler, kteří nebyli vůbec zranění. Ostatní kluci kolem nich to museli ubojovat. Tohle stačilo, aby si hráči udrželi výkonnost. Nikde, kromě prvního poločasu v Medlově jsme nepropadli. Pomohly nám také zimní příchody Fajstla se Škrabalem a když vyhráváte, pomůže to v sebevědomí,“ vypočítával Keluc.

Z patnácti domácích duelů jeho svěřenci hned dvanáct vyhráli, třikrát remizovali. Doma tak neprohráli ani jednou za celý ročník. „Naše hřiště je takové specifické, hodně otevřené, není úplně rovné a přijde mi, že soupeři sem jedou s tím, že se jim tady bude hrát těžko. Jinak nevím, v čem je kouzlo. Určitě ne, že by sem přišlo tisíc lidí. Každopádně se nám tady daří vyhrávat,“ říkal Keluc.

Přestože za celou sezonu Kostelec prohrál pouze třikrát, podle kouče žádné oslnivé výkony tým nepředváděl. „Sezona se nám povedla výsledkově, ne herně. Pohádkou bych to nenazval, spíše je to obraz, kam se fotbal dostal. Kostelec nepředvádí hezký fotbal, ale boduje,“ je si vědom šéf kostelecké lavičky.

„Přesto je to pro některé hráče zadostiučinění, protože tady jsou dokonce od I. B třídy. Pro kluky je to krásné, protože prohráli za poslední dva roky jen párkrát. Můžou mít dobrý pocit z odvedené práce,“ dodal.

Právě hráči, kteří si postup vykopali, by měli hrát prim také ve vyšší soutěži. „Nejsem zastáncem, že přijde deset hráčů, kteří budou hrát a deset, co si to uhrálo, se na ně bude koukat. Stejně jako jsme si to šli vyzkoušet do kraje, si to půjdeme vyzkoušet do divize,“ sdělil Keluc.

Přesto by měli někteří hráči přijít. Nabídku obdrželi z Lutína Tomáš Los, Marek Brhel a Tomáš Konečný. „Souhlasili s ní a nyní už záleží jen na klubech. Jedná se o dva mladé kluky a jednoho zkušeného harcovníka,“ přiblížil.

Zajímavostí je, že do vyšší soutěže přichází trojice hráčů, kteří se Sigmou sestoupili z krajského přeboru. „Je to o typologii hráčů. Hledáme tam, kde nás tlačí bota, u nás to je technická stránka. Bojovníků máme dost,“ objasnil Keluc.

Nebudou to ale jediné posily Kostelce. Vrátit z hostování v Čechovicích by se měl brankář Marek Hradečný. „Také řešíme ještě něco s Eskáčkem, která nám nabídlo dva mladé nadějné kluky. Uvidíme, jak se do toho dostanou z dorosteneckého fotbalu,“ prozradil kouč.

Větší spolupráci mezi druholigovým Prostějovem a Kostelcem však nyní neočekává. „V Lipové jsou hráči finančně ohodnoceni, navíc bychom v divizi museli být delší dobu, aby byl větší příchod hráčů z Eskáčka,“ dodal.

Naopak odchody nehlásí Kostelečtí prozatím žádné. „Uvidíme, máme tam nějaké vojáky, kteří odjíždí na misi, pro některé hráče je ale kraj strop. Potřebujeme však alespoň sedmnáct hráčů, abychom nedělali ostudu, kdyby se nám někteří zranili,“ je si vědom Keluc.