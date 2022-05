Po dvoubodovém importu mají Čechovičtí v čele tabulky I.A třídy skupiny B pět kol před koncem šestibodový náskok.

"My jsme rádi, že jsme na té cestě odstranili jednoho ze soupeřů a urvali zde bonusový bod. Pořád je ale ve hře patnáct bodů, takže musím jít dál s pokorou a trpělivě," krotil euforii čechovický kouč Lukáš Koláček.

Fotbalově se od úvodních minut lépe prezentovali hosté. Ovládli střed pole a dostávali se do šancí. Halouzkova hlavička skončila nad, po Šteiglově úniku napálil Muzikant tyč. Další skrumáže v pokutovém území Kostelečtí ubránili kolikrát i s pomocí štěstí.

"První poločas měl z naší strany odpovídající parametry. Byli jsme více na míči, chyběla nám jen kvalita ve finální části," komentoval Koláček.

Po změně stran se obrazy hry změnil. Povětšinou se bojovalo ve středu pole, do šancí se oba celky dostávaly poskrovnu. Nejdůležitější momenty nabídla poslední desetiminutovka. Po úniku rychlonohého Skalníka, se dostal k odraženému míči Preisler a parádní ranou ze čtyřiceti metrů vymetl šibenici – 1:0.

"Preisler to trefil fantasticky, k tomu není co dodat. Podíval se a poslal to přímo do šibenice, krásný gól," vysekl poklonu soupeřovu kanonýrovi čechovický trenér.

Hostující soubor se však nezlomil a dál se snažil. Výsledkem bylo vyrovnání dvě minuty před koncem. Odražený míč poslal střelou zpoza šestnáctky Petržela a brankář Bělka si s ní přes sáhnutí na míč neporadil – 1:1.

Následný penaltový rozstřel pak nabídl klasiku v podobě selhání jindy neomylného kanonýra. Zatímco všichni střelci na obou stranách nedali gólmanům šanci, poslední na řadě domácí Preisler poslal míč k pravé tyči, kde ho vyrazil David Klimeš.

"Přiznám se, že v momentu, kdy jsme dostali pět minut před koncem gól, nebylo mi do zpěvu. Silou vůle a s přispěním štěstěny se nám podařilo vyrovnat. Ukázal se charakter našeho mužstva, kluci to nezabalili a dotlačili to do penalt. Tam se nám nezvykle dařilo a máme druhý bod," usmíval se Lukáš Koláček.

Sázka na defenzívu málem vyšla.

"Udělali jsme maximum, aby si brejkově velmi silný soupeř nevytvořil žádnou vyloženou šanci. To se nám dařilo, protože si Čechovice nevytvořily žádnou vyloženou šanci. Na druhé straně ale musím říct to samé o nás, báli jsme se hrát. Dali jsme krásný gól, ale hosté vyrovnali skákavou střelou. Remíza byla asi zasloužená," hodnotil domácí lodivod Lubomír Keluc s tím, že je s výkonem svého mladičkého týmu proti kvalitnímu soupeři spokojený.

"Chceme hrát do třetího místa, máme perspektivní kádr s mladými hráči, kteří potřebují ještě vyzrát. Já jsem s naším dnešním výkonem maximálně spokojený," uzavřel Keluc.

Čechovické čeká na jejich postupové cestě v neděli 22. května domácí derby proti Určicím. Kostelečtí mají volný víkend, protože měli hrát proti odstoupivšímu Kojetínu.

FC Kostelec na Hané – TJ Sokol Čechovice 1:2 na pen. (0:0)

Branky: 85. Presiler – 88. Petržela.

Rozhodčí: Sedláček – Perutka, Kundrát. ŽK: 61. Výmola, 90. Schvarz – 43. Haluza, 90. Novák. Diváků: 211.

Kostelec n. H.: Bělka – Chytil, Lužný, Pavlíček, Grulich – Výmola, Kořenovský, Schvarz, Hruban (42. Josif) – Skalník, Presiler. Trenér: Lubomír Keluc.

Čechovice: Klimeš – Veselý, Lakomý, Walter, Hanák – Kadlec, Novák, Haluza (68. Petržela), Muzikant (78. Trajer) – Šteigl, Halouzka. Trenér: Lukáš Koláček.