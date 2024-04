Až v 73. minutě za stavu 6:1 vyběhl Viktor Burget na trávník při utkání Konice s Určicemi a jen čtyři minutky mu stačily na to, aby se radoval z prvního gólu.

„Našel jsem si dobrý prostor a odražený míč doklepl do brány. Byl to i můj první dotek s míčem v zápase,“ usmíval se mladý střelec.

Aby toho nebylo málo, o pět minut později pečetil konečný výsledek na 8:1 druhou trefou. „Dostali jsme se kombinací na soupeřovu polovinu, se spoluhráčem jsme si narazili před vápnem a já jsem to zkusil trefit na přední tyčku. Podařilo se,“ popisoval Viktor Burget.

„Celkově dnes kluci odvedli dobrý výkon, stejně tak střídající hráči. Za Viktora jsem rád, dostává šance ještě jako dorostenec a dal svoje první dva góly. Podle sazebníku to bude mít drahé,“ rozesmál se při zápasovém hodnocení kouč Petr Ullmann.

Sám střelec však ještě neví, na kolik jej jeho počin vyjde. „Něco trenér inicioval, ale nevím, za kolik to bude. Byl to ale skvělý pocit, měl jsem velikou radost, navíc mě všichni podporovali a byli rádi. Já jsem také rád, bylo to super. Tenhle pocit stojí za všechny peníze,“ komentoval Burget.

Přitom to pro něj byl už dvanáctý start v letošní sezoně krajského přeboru. Nasbíral v nich ale jen 485 minut. „Minulou sezonu jsem za áčko také párkrát byl, ale nebylo to takhle intenzivní. I teď jsem stále trénoval jen s dorostem. Už se ale chystám na tréninky i s áčkem. Mělo by se to střídat, že někdy půjdu s tím týmem a někdy s tím,“ prozradil.

Ani tak ale neměl s přijetím do kabiny problém. „V Konici se znají všichni se všemi, takže mě kluci přijali a v šatně se cítím dobře. Díky tomu jsem jim také hned tykal, jelikož jsme se znali.“

S mužským fotbalem začal sbírat zkušenosti rovnou v áčku, přestože má Konice také B-tým. „Za ten jsem byl jednou a také jsem dal gól, ale jinak za něj nechodím. Mají tam spoustu kluků a funguje jim to, tak se do toho nemotám. Takhle mi to vyhovuje,“ přiblížil Burget.

Ten chodí stále hrávat také za dorost, kde z pozice středního záložníka dal devět branek v devatenácti duelech. „Je těžké porovnávat dorostenecký a mužský krajský přebor. Ten mužský je určitě rychlejší, v dorostu bych řekl, že je to více nahoru dolů. U chlapů je to spíše taktická hra,“ popisuje.

To mu však příliš nevyhovuje. „Moc se v taktice nevyznám. Hraji, jak to cítím. Někdy to jde, někdy bohužel ne. Musím na tom zapracovat, abych se natrvalo začlenil v áčku,“ je si vědom Burget, který naskakoval také na kraji zálohy, ale lépe se cítí uprostřed.

Právě cesta do áčka je teď jeho nejbližším cíle a do budoucna? „Rád bych se podíval i výš. Těžko říct kam. Teprve se uvidí, jestli na to budu mít,“ uzavřel Viktor Burget.

