Z kádru, který měl k dispozici na jaře, však nebude mít k dispozici Čermáka a Bačovského, které si stáhl mateřský Prostějov do nově vzniklého béčka.

Konici se povedlo naopak přivést Marka Hradečného a Denise Holuba z Kostelce na Hané, kteří by v klubu nepokračovali ani, pokud by Kostelec pokračoval v divizi. Jenže klub se těsně před startem soutěže odhlásil, a tak se Konici naskytla možnost dalšího posílení.

Z Kostelce v pátek před prvním mistrovským utkáním dorazili také Michal Lužný a Jakub Pavlíček. „Chtěl bych vedení poděkovat, že se to na poslední chvíli povedlo. Patřili do základu Kostelce a jsou pilíři obrany,“ popisoval Ullmann.

„Oba byli také ve vedení klubu Kostelce, takže je to pro ně sportovní tragédie a jsou z toho špatní. Ale to bych byl i já, kdyby se tohle stalo v Konici. Dá se to pochopit,“ dodal kouč.

Úleva s obranou

Tomu se také ulevilo. „Z obrany nám odešel Čermák, zranění jsou dlouhodobě Drešr a Janeček, takže zbyl jen Širůček. Defenziva byla rozpadlá a přemýšleli jsme, jak to poskládáme. Kluci ale hned v pátek přišli ještě na trénink, měli zájem a o víkendu jsme to dotáhli,“ popisoval Ullmann s tím, že jsou prozatím domluveni na půl roku.

Kromě hráčského kádru pak hlásí Sokol posilu také do realizačního týmu. Asistenta trenéra přišel dělat Petr Kupka, který stejnou pozici plnil také v Kostelci na Hané, když ještě na lavičce seděl Lubomír Keluc.

„Přinesl do tréninku nové prvky, nechávám jednotky na něm a jsem trošku v pozadí. Má to výborně nastavené a kluky to baví. Jsou tam nové impulsy. Mně se po trenérské stránce ulevilo a mám se o tom s kým pobavit,“ je spokojený Ullmann, kterému se podle jeho slov v úvodním duelu nevešli hned čtyři hráči do nominace.

„Kluci chodí trénovat, chceme udržet dobrou atmosféru a mám pozitivní starosti. Určitě to budeme točit. Nechci, aby někdo chodil jen trénovat a nehrál. Pokud bude trénovat a mít na to, tak se tam každý dostane. I když nějakou osu máme danou,“ nastínil plány.

Konice pak chce sázet na domácí prostředí. Platí za nepříjemného, urputného a bojovného soupeře. „Soutěž se zkvalitnila. Čekám zápasy na úrovni divize. Je to ku prospěchu krajského přeboru a nás to musí motivovat, poprat se s těmi nejlepšími. Kluky to může posunout a můžou si dokázat, že fotbal hrát umí. Chceme na podzim posbírat co nejvíce bodů, protože odvety jsou vždy těžší. Věřím, že hlavně doma budeme body sbírat,“ uzavřel Ullmann.