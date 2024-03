„Pracujeme na ofenzivě, protože jsem nebyl s produktivitou spokojený. Jirka Jašíček se nám rozstřílel až na konci. Vytvářeli jsme si málo šancí a také osmnáct gólů není moc. Pracujeme na rychlém přechodu dopředu, kombinaci a zakončení. Chceme to přenášet do zápasů, v nichž jsme se zatím tlačili do koncovky, kluci to pochopili, ale samozřejmě mistráky jsou jiné,“ říká kouč Konice Petr Ullmann.

S tím souvisí také to, že po odchodu Romana Kameného tým postrádal ryzího kanonýra. Nejvíce branek dal pětigólový Jiří Jašíček. „Teď se nám ale po dvou zlomeninách kotníku vrací po roce Jara Krása, který nám chyběl. Slibujeme si od něj, že právě s Jašíčkem by nám to mohlo fungovat a že by tuhle zátěž mohl převzít. V přípravě vypadá dobře, má dobrou střelu, umí to vzít na sebe a já jsem rád, že se do toho dostal,“ hlásí Ullmann.

Konice navíc přivedla nové hráče Ladislava Blahu, Jakuba Čermáka a Petra Tichého. „Laďa Blaha byl půl roku v Rakousku a je to zkušený hráč, který se vrací a dělá mi také nově takového asistenta. Čermák je talentovaný levonohý krajní záložník, který strávil podzim v divizních Nových Sadech, ale neměl takové vytížení. Znám ho, má vazby na Konici a jsem rád, že u nás bude. Tichý vypadl na dva roky z fotbalu kvůli potížím se zády, ale dal se dohromady. Dříve u nás hrával a požádal mě, jestli by se mohl vrátit. Jeví se zatím dobře, odmakal přípravu a teď budeme řešit formu hostování,“ okomentoval nové tváře Ullmann.

A tímto posilování Konice nemusí skončit. „Další nějaké hráče řešíme, sezona bude dlouhá, chtěl bych posílit směrem dopředu. Jednáme s Kostelcem i jinými kluby Mám oslovené hráče, mají čas. Chtěl bych, aby přišli do prvního kola, ale když se to nepovede, nevadí, čas je do 31. března. Nebránil bych se, kdyby se připojili později, kdyby byli posílením,“ potvrdil Ullmann.

Důležité pro něj pak je, že jeho tým nikdo neopustil. „Oproti problémům, které jsme měli v létě, je to hlavní zlepšení a pozitivum. Všichni chtěli zůstat a pracovat. I proto jsme začali dříve a je tam cítit pokrok. Scházíme se, kabina je dobře nastavená, měli jsme i soustředění v Jaroměřicích, kde kluci dostali hodně zabrat. Jsem velice spokojený,“ sdělil kouč.

Konice vstoupí do jarní části krajského přeboru v neděli na půdě Bohuňovic.