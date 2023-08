Fotbalistům Klenovic se vstup do nové sezony A skupiny olomoucké I. B třídy více než…

„Čekali jsme, že ten zápas bude mnohem těžší. I ze zkušeností z minulé sezony, kdy jsme měli respekt z jejich standardek. Zároveň i v naší sestavě proběhly nějaké nutné absence. Nakonec jsme ale od první do poslední minuty měli zápas plně pod kontrolou a vyvíjel se mnohem snadněji, než jsme si mysleli. Mohlo to klidně skončit i vyšším přídělem," popisuje tento 28letý borec již uplynulých 90 minut hry.

Ten se v zápase trefil hned třikrát. Nejdříve ve čtvrté minutě otevřel skóre, čímž si připsal zároveň i vítězný gól, v 69. minutě zvýšil již na 6:0 a v minutě 89. skóre zápasu sedmým gólem i uzavřel.

„Při prvním gólu hrála velkou roli naše sehranost. Honza Všianský mě parádně našel v náběhu a mně už stačilo jen netrefit gólmana. Druhý padl po úniku Tomáše Rozehnala, který mě skvěle našel ve vápně a třetí situace pak byla asi nejzajímavější. Dostal jsem přízemní centr, který ale přede mnou poskočil a mně nezbývalo nic jiného, než zkusit vystřihnout nůžky. A vyšlo to," popisoval své okamžiky slávy civilním povoláním zakladatel a ředitel prostějovského Vzdělávacího centra, ve kterém také osobně učí matematiku.

Maraton pod tři a půl hodiny?

Díky tomuto hattricku už nastřílel Martin Pytela více gólů, než v celé minulé sezoně. V té se do branky soupeřů trefil pouze jednou. Nutno však dodat, že v ní nastoupil pouze k pěti zápasům. „Fotbal už pro mě holt není jednoznačnou prioritou. Dělám i jiné sporty a i má práce je dost časově náročná. Do toho přišla i nějaká ta zranění. Za příležitost zahrát si jsem ale vždycky rád. Snad toho letos odehraji více," vysvětluje obdivovatel Cristiana Ronalda a také fotbalové techniky fenomenálního Brazilce Ronaldinha.

Pytela pak i lehce rozvinul, jakým dalším sportům se to vlastně věnuje. Prozradil na sebe, že závodně běhá a na loňském olomouckém půlmaratonu skončil na více než solidním 60. místě. Aktuálně se pak připravuje do Budapešti, kde chce zkusit dokonce maraton, na kterém by se rád dostal pod hranici tří a půl hodiny.

Rozhodne přístup…

Klenovice na Hané skončily v minulém ročníku na sedmé příčce ze čtrnácti, když o dva body zaostaly za šestými Horními Moštěnicemi a o jediný bod se udržely před osmým Tovačovem. Jak ale vidí tento hráč jejich šance v sezoně aktuální?

„To je těžko říct. Vždy u nás byly dobré individuality, s tím problém není. Otázkou ale bude přístup a účast na trénincích. Pokud tohle všechno bude v pořádku, můžeme zaútočit i na příčky nejvyšší," přemýšlí a na závěr přiznává, že už ze všech výše zmíněných důvodů nemíří do žádných vyšších fotbalových sfér. „Už to v mém případě ani není dost dobře možné. Na druhou stranu ale, kdyby se podařilo a všeobecně se chtělo postoupit, byl bych jednoznačně pro."