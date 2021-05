Na turnaji v Číně si zahrála proti Americe nebo Japonsku. Se Slováckem, kde osmnáctiletá stoperka působí, zase míří do prestižní Ligy mistryň. „Je to neskutečný pocit a sen,“ vyznává se sympatická sportovkyně.

Těšíte se hodně?

Nikdy by mě nenapadlo, že si v tak mladém věku zahraji Ligu mistryň. Jsem ráda, že nám trenér dal možnost se dostat a hrát za ženy dřív, než se do nich oficiálně posuneme. Jsem za to strašně ráda. Myslím, že pro celý tým i klub je to posun nahoru.

Se kterým týmem byste si chtěla zahrát?

Můj oblíbený tým je Bayern Mnichov. Kdybychom si zahrály proti němu, byla bych nadmíru spokojená. (úsměv). Ale myslím, že ať už dostaneme jakýkoliv soupeře, bude to pro nás obrovská výzva a chopíme se jí nejvíc, jak budeme moct.

Jeden sen se vám splnil už dřív, když jste oblékla dres české reprezentace, že?

Vždy jsem toužila si zahrát za reprezentaci, což se mi už povedlo. Z každého srazu mám neskutečné zážitky. Nikdy jsem si nemyslela, že si zahraji proti týmům, které patří mezi top. Například USA, Francie, Portugalsko, Čína, Japonsko a spousta dalších. Největší zážitek za reprezentaci? To byl asi turnaj v Číně a kvalifikace v Srbsku, kde jsem dala důležitý gól. Navíc jsem kvůli zlomenému nosu z předchozího reprezentačního zápasu hrála v masce. Postoupily jsme do druhé fáze, která se kvůli covidu bohužel už nedohrála. Zahrát si Ligu mistryň bude další skvělá zkušenost a zážitek pro všechny.

Mrzí vás hodně, že jste v Plzni nehrála a nemohla s holkami výhru i postup do Ligy mistryň oslavit přímo na hřišti?

Určitě mě mrzí, že jsem nemohla hrát, ale do Plzně jsem s holkami jela. Fandila a podporovala je alespoň z tribuny. A pozápasovou výhru jsme všichni společně oslavili. Nejen s děvčaty, ale i celým realizačním týmem.

Co se vám vůbec v zápase se Slavií přihodilo? Jak dlouho budete týmu chybět?

V prvním poločase jsem šla do skluzu a přisedla jsem si spodní nohu. Mám z toho lehce natáhnuté vazy v koleni, ale nic vážného to není. V týdnu už budu normálně trénovat a připravovat se na Spartu, která nás teď o víkendu čeká. Uvidím, zda se do zápasu dostanu, ale byla bych moc ráda, kdyby mi dal trenér příležitost.

Co říkáte na to, že ve Slovácku si poháry zahrajete nejenom vy, ale i muži?

Je to super, že se teď Slovácku tak daří ve všech směrech. Jsem ráda, že jsme posunuly jméno Slovácka zase o něco výš. Samozřejmě chlapům v lize fandím Slovácku, ale mezi oblíbené týmy patří i Slavia. A ve světě k nim ještě řadím Bayern Mnichov a Liverpool.

Co pro vás fotbal vůbec znamená?

Fotbal pro mě znamená hodně. Hraji ho již od dětství. Začínala jsem s ním v šesti letech v Prostějově s kluky a nastupovala s s nimi až do patnácti let. Chodila jsem s nimi i do školy, měli jsme super kolektiv a partu. Poté jsem přestoupila do Slovácka. A kam mě fotbal zavede dál, to je otázka daleké budoucnosti. Teď bych se chtěla udržet v týmu žen Slovácka a probojovat se do základní sestavy. To je asi teď můj největší cíl.

Jak těžké je skloubit fotbal se školou a dojížděním?

Školu zatím skloubit s fotbalem zvládám. Je to těžší, ale vždycky, když se chce, tak to jde. Ve Starém Městě studuji Ekonomiku a podnikání. Na školu chodí většina fotbalistek z týmu. Jsem tam ubytovaná na internátu, který máme hned vedle školy i tréninkového hřiště, takže pro nás absolutně perfektní.