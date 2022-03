„S fotbalem jsem začal zhruba v pěti letech, když mě mamka díky dědovi přihlásila k nám do Kostelce," říká třiadvacetiletý střelec. „Během své "kariéry" jsem strávil čtyři roky v Prostějově, dorost jsem dohrával v Čechovicích a za muže jsem už šel hrát do Kralic. Pak jsem se kvůli práci profesionálního vojáka přesunul do celku Pražského přeboru SK Jince a nakonec jsem se, zatím definitivně, vrátil do Kostelce. v něm se mi hraje nejlépe. Asi i proto, že je to mé rodiště a znám tady skoro každého, dodává.