I s těmito čtyřmi brankami má sedmadvacetiletý fotbalista na svém kontě už šestnáct přesných zásahů a je v tabulce střelců druhý za čechovickým Janem Šteiglem. Na toho však ztrácí devět gólů a naopak jeho náskok na třetího Ambrože z Hluboček je pouze jednobrankový.

„Statistiku střelců sleduji, ale konkrétní metu, které bych chtěl dosáhnout, určenou nemám. Takových 25 by ale bylo pěkných," říká. „Je tedy pravda, že spoluhráči mě hecují, abych dával hattricky. Za ně jsou totiž v kabině pokuty. I tento rozhovor mě přijde draho. Tímto zdravím naše pokladníky z kabiny," dodává se smíchem.

Škola dostala přednost

I přes to, že Preisler odehrál žáky v Prostějově a i nadále byl členem tohoto klubu, rozhodl se nakonec jít jinou cestou. Nejdříve hostováním v Držovicích a potom nástupem na vysokou školu, kvůli které nakonec zakotvil v Kostelci. „S fotbalem by se to opravdu skloubit nedalo," říká.

Přebor by Kostelci slušel

Nyní se vystudovaný strojař a zaměstnáním technolog v železárně fotbalem již jen baví. Neskrývá ale touhu dostat se s jeho současným klubem alespoň o jednu úroveň výše, do krajského přeboru.

„Teď se nám docela daří a postup by byl pěkný. V přípravě se nám pár týmu z krajského přeboru porazit podařilo. Do konce ale zbývá spousta zápasů, takže je těžko říct, co se stane. Navíc už máme na Čechovice vyšší ztrátu, takže to nebude záležet jen na nás," přiznává. „Myslím, že by to Kostelci slušelo," dodal ještě na závěr.