„To si nyní neskutečně užíváme. Budeme si to ale užívat pouze do doby, než nám začne příprava na novou sezonu. No a pak uvidíme, jak ten přechod do vyšší soutěže zvládneme," pokračoval.

Ač Kovalovice ve své historii I. A třídu ještě nehrály, rozhodně se jí v posledních letech minimálně blížily. „I. B třídu se nám podařilo vyhrát už v ročníku 2015/2016, ale tehdy jsme ještě postupovat nechtěli. A tomu, že to letos vyjde znovu, jsem věřil od naprostého začátku. Jasně jsme totiž vedli i v té minulé sezoně, která se však kvůli covidu nedohrála," popisoval.

„Navíc máme v týmu spoustu mladých kluků mezi osmnácti a jednadvaceti roky, kteří prošli různými akademiemi. Proto byl postup naším jednoznačným cílem," dodal.

A jaké má kovalovický lodivod očekávání od nové sezony v dosud nejvyšší soutěži? „Těžko říci. Samozřejmě bychom nechtěli být někde na chvostu, ale spíše v klidných vodách středu. Máme hodně mladý tým, tak uvidíme, zda to zvládne," snaží se vidět budoucnost ve střízlivých odstínech.

A jak vidí možnost, že by se tým z malé vesnice pod správou Kojetína mohl třeba v nějakém střednědobém horizontu posunou ještě výš?

„Tak daleko se zatím naše myšlenky neubírají. Vzhledem k našim fotbalovým a finančním možnostem je už to, kde jsme teď, hodně," říká a hned nato dodává: „Na druhou stranu se chceme dost zaměřovat na mládež. Nikde v okolí žádná není a nám aktuálně vzniká už třetí mládežnické mužstvo. To je, za mě, velký počin. Takže budoucnost nevidím úplně černě."

A to, že slova o mládeži nejsou pouhými frázemi, ihned potvrzuje v následujících větách. „Zvelebujeme areál. Postavili jsme dvě nové šatny pro mládež, zrekonstruovali jsme šatny mužů a postavili jsme novou tribunu. Předtím tam byly jen obyčejné lavičky," konstatuje s hrdostí.

„Na toto všechno čerpáme dotace, které nám v poměrně slušné podobě poskytuje město Kojetín a Olomoucký kraj. Veškeré práce si ale děláme z velké části sami, brigádně. Dotace totiž nejsou až tak velké, abychom mohli oslovit nějakou firmu," dodal Marek Ševeček na závěr.