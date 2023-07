Dvanáctý tým uplynulého ročníku totiž v létě přišel hned o čtveřici hráčů - brankáře Michala Snášela, střelce Romana Kameného a také o Ladislava Blahu či Josefa Cibulku. Poslední jmenovaný zamířil ve volném přestupu do Kralic, Snášel se vrací do Olešnice a zbylí dva s týmem sice trénují, ale mistrovské duely budou hrát za hranicemi v Rakousku.

„Dovolil jsem jim, aby se s námi připravovali, protože toho pro Konici hodně odvedli,“ potvrdil Petr Ullmann. Navíc z Ladislava Blahy udělal svého asistenta místo končícího Víta Hochmana. „Bude mi pomáhat při trénincích i zápasech,“ sdělil.

Otazník pak visí nad Jakubem Kořenovským. „Je to náš kapitán, který je zde od žáků. Spravuje barák a nemá tolik času, ale věřím, že se s námi během sezony zase zapojí a neskončí. Na to má ještě čas, navíc má dobrou výkonnost,“ hodnotí trenér.

Další odchody už Konice nezaznamenala. A to z jediného důvodu, že setrvala v kraji. „Zachovali jsme ho, protože kluci se jasně vyjádřili, že chtějí hrát jedině krajský přebor. Jinak totiž měli nabídky z jiných klubů. Byl o ně zájem v Čechovicích, Lipové a Určicích. Tahle osa mi udělala radost a byl to pro mě hnací motor, že jsem neodešel, ač jsem měl konkrétní nabídky z jiných klubů. Nebylo by to vůči klukům fér,“ prozradil Ullmann.

Nyní tak Sokol pracuje na posílení. Jedno je jisté, z Čechovic se po půl roce vrací Jiří Jašíček. U dalších hráčů ale kouč konkrétní nebyl. „Testujeme několik kluků z okolních i konkurenčních klubů. Vypadá to dobře, ale uvidíme, jak se jednání posunou. Zatím bych nechtěl předbíhat,“ říká Ullmann a dodal: „Myslím, že skládáme slušný kádr. Navíc jsme si v kabině nastavili jiná pravidla a zatím to funguje. Kluci v trénincích pracují a rozehnali jsme nějaké mraky.“

Kromě toho trénují s áčkem někteří borci z béčka a také vycházející dorostenci. „Sezona každopádně nebude jednoduchá, ale budeme bojovat. Odhodlání tam je a uvidíme, na co to bude stačit,“ hlásí konický lodivod.

A k dobrý výsledkům budou mít v Konici o motivaci více. „Jsem rád, že za námi přišlo vedení klubu i s předsedou panem Kučerou. Vyjádřili nám podporu, nastavili klukům nové podmínky, dokonce finance za zápasy, které u nás nebyly. Mají tak nově motivaci si vydělat za uhrané body nějakou korunu. Jsem spokojený, že se za nás postavili, není jim fotbal lhostejný a chtějí krajský přebor udržet,“ usmíval se Ullmann.

Minulý víkend se ještě Konice obešla bez přípravného duelu. „Kluci byli na malé kopané v Jesenci, takže měli herní praxi a odmakali to tam. Nemělo cenu dávat na neděli přátelák,“ sdělil Ullmann.

O tom nadcházejícím už změří v sobotu síly buď s devatenáctkou Prostějova nebo Kunštátem. O týden později pak s béčkem Vyškova.

