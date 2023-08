Fotbalový Pivín zažívá po postupu do I. A třídy vynikající vstup do sezony. Tým vedený…

„Čekali jsme, že Paseka bude mít určitou kvalitu, protože v minulé sezoně skončila třetí a v prvním kole dokázala otočit zápas s Libinou. My jsme ale dali dva rychlé góly. Po třetím už však přišlo takové uspokojení a přenechali jsme hru soupeři. Ten si naštěstí nic většího nevytvořil, byť po rohu jednou skóroval. Po minutě druhé půle jsme odskočili znovu na rozdíl tří branek a Paseka odpadla," popsal zápas ze svého pohledu 22letý borec, který pak v 63. minutě hřiště opustil.

Do té doby se však stihl do brány soupeře trefit hned čtyřikrát. Nejdříve v desáté minutě otevřel skóre, ve 28. zvýšil na 3:0, ve 46. na 4:1 a minutu před svým odchodem z placu přidal i pátý hřebíček do pasecké rakve.

„Všechny ty góly byly dost podobné. První dva jsem dal po přihrávkách Martina Svozila, třetí mi po brejku přichystal David Trajer a u čtvrtého jsem dostal míč za obranu a levačkou uklidil k zadní tyč," vylíčil své úspěchy skromně, jako by snad ani o nic nešlo a se smíchem dodal, že ho teď v šatně nejspíše čeká tradiční pokutka: „Nejvíce mi to zdůrazňoval David Trajer, protože byl rád, že bude platit konečně někdo jiný."

Pivínští fotbalisté mohou být se vstupem do nové sezony nadmíru spokojeni. Po loňském suverénním postupu totiž nejdříve rozebrali na domácím hřišti Protivanov poměrem 5:0 a nyní se jim tedy něco podobného podařilo i na trávníku Paseky.

„Něco takového jsem určitě nečekal a doufám, že na této vlně budeme pokračovat dál. Je to dáno hlavně naší ofenzivní silou, kterou má na starost hlavně Trajer a kluci Svozilovi," uvedl Ježek a vyzdvihl při tom i své spoluhráče.

Kralice v problémech, nemají hráče. Ostuda, uvidíme co dál, říká kouč Mrázek

Tyto čtyři góly jsou pro studenta Vysoké školy logistiky v Přerově, který prý občas vypomůže otci jako řidič kamionu, o to cennější, že v posledních dvou sezonách toho kvůli zranění pánve příliš nenahrál. Podle svých slov nejdříve půl roku nastupoval s bolestmi, další rok vůbec a vrátil se na hřiště až na jaře minulé sezony.

I tak ale dosáhl pěkných osmi gólů a nyní je na skvělé cestě tuto metu překonat. „Nějaký přesný počet branek vytyčený nemám, ale čím více jich bude, tím lépe," říká.

V cestě za další gólovou radostí by mu neměl stát ani fakt, že nyní hraje ve vyšší soutěži než ještě letos na jaře. „Žádný velký rozdíl nepociťuji. Možná tak v tom, že za ty roky jsme už všechny soupeře znali a tady je to pro nás jedna velká neznámá. Trochu fotbalovější to ale je," říká.

A vlastně proč také, když už si tento fanoušek londýnského Arsenalu a Mesuta Özila vyzkoušel mládežnické kategorie v prostějovském Eskáčku a také dospělý krajský přebor v Lipové. Jak ale sám přiznává, své další ambice už do žádných extrémních výšin směřovat nechce: „Kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, asi bych se jí nebránil. Dlouho bych si to ale rozmýšlel, jelikož v Pivíně jsem rád a mám k tomu týmu hodně blízko. A jelikož bydlím nedaleko hřiště, jsem na něm v podstatě pořád."