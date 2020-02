„Je to pro mě odměna, můžu se něco naučit. Jsem rád, že nabídka přišla,“ říká brzy třicetiletý Vybíhal.

Jak se událo, že jste doplnil realizační tým v Prostějově?

V Prostějově trénuju už asi jedenáctý rok. Začínal jsem u přípravek, pak u žáků a před Vánoci ke mně přišli lidé z vedení a dali mi možnost, abych se stal druhým asistentem v Prostějově. Vím, že trenér Šustr chtěl někoho z prostředí Prostějova. Pravděpodobně necílil přímo na mě, ale zatím to funguje, jsem spokojený a snad i on je se mnou spokojený.

Předseda klubu František Jura uvedl, že jste u týmu, aby si z vás Prostějov vychoval vlastního trenéra. Co těmto slovům říkáte?

Hodně lidí v okolí se mě na to ptá, ale popravdě zatím takové ambice nemám. Je to pro mě super zkušenost a uvidím, co bude dál. Každopádně mužský fotbal mě baví, čuchnul jsem si k němu v Lipové, ale samozřejmě teď je to o dva nebo tři levely výše.

Kromě Lipové stále trénujete prostějovskou mládež.

Přesně tak, trénoval jsem mladší žáky, ale byl jsem ještě přiřazen k U 19. Vedení chtělo někoho, kdo propojí mládež s prvním týmem. Když přijdou mladší hráči na trénink, přípravu nebo zápasy, tak by měli být zvyklí na styl tréninků.

O jaký styl tréninků se jedná?

Trenér Šustr by chtěl více držet balon, takže se hodně zaměřuje v tréninku na malé formy her. Prostějov by měl diktoval tempo hry, napadat po celém hřišti a dostávat se rychle do zakončení. Takže žádná nakopávaná, hra musí bavit jak hráče, tak lidi.

Daří se tyto věci aplikovat v přípravě?

Byly lepší i horší zápasy, ale ty lepší převládají. Někdy do nich promluvilo zranění nebo záměr trenéra, takže o výsledky zase tak nejde.

V Lipové jste už druhou sezonu hrající asistent, jak jste se k této pozici dostal?

Přišel ke mně hlavní trenér Pavel Růžička, jestli bych mu s tím trochu nepomohl. Znám se s ním už z působení v Kralicích, navíc jsem už měl nějaké zkušenosti s trénováním, tak jsem mu vyšel vstříc. Bude mi třicet a měl jsem nějaké zdravotní problémy, takže funkce hrajícího asistenta mi úplně vyhovuje. Nemusím být celou dobu na hřišti a alespoň hrají ostatní.

A hrají dobře. Jako nováček se Lipová po podzimu v krajském přeboru drží na čtvrtém místě, jste spokojeni?

Jsme velmi spokojeni, vůbec jsme nečekali, že bychom po postupu mohli hrát takto vysoko. Cíl před sezonou byl zisk třiceti bodů, abychom měli jistou záchranu. Chtěli jsme hrát ve středu tabulky, abychom neměli záchranářské problémy, a zatím se nám to daří.

Třicet bodů máte už po podzimu. Co rozhodlo, že se držíte vrchu tabulky?

Na podzim jsme jeli na nováčkovské vlně, uvidíme, jestli se nás bude držet i na jaře. V některých zápasech jsme měli i štěstí. Navíc jsme měli vyvážený tým, nemuseli jsme řešit žádný výpadek. Jen situaci malinko komplikuje fakt, že někteří hráči studují v Brně a někteří v Ostravě.

Budete pro jarní část posilovat kádr?

Jednáme o jednom hráči, ale není to ještě hotové, takže to nemůžu říct. Ale snad jeden nebo dva hráči by měli přijít.

Je naopak něco s čím jste nespokojeni?

Určitě bychom chtěli napravit domácí zápasy. Nebylo to, co by si diváci v Lipové zasloužili.

Lipová před časem dokonce několik sezon působila v divizi a Moravskoslezské fotbalové lize. Má klub ambice navázat na tyhle úspěchy?

Nevím jak vedení, ale my v kabině, jak už trenéři nebo hráči, jsme spokojení s tím, že jsme v kraji, a nikam výše se necpeme. Rádi bychom v kraji zůstali tak dlouho, jak to půjde.

TADEÁŠ SPURNÝ