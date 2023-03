Tři roky po sobě opanovala Sigma Hodolany okresní přebor. Dvakrát ale její cestu za postupem zabrzdil covid a předčasné ukončení ročníku. Nyní jí hrozí, že by opět zamířila z kraje pouze do okresu. A ne svojí sportovní vinou.

Vše je ale zatím v jednání a nikdo neví, jaká bude nakonec podoba nižších soutěží.

„Nejsmutnější je, že s regionálními kluby nikdo nevede žádnou diskuzi. Napřed by nás s tím měli alespoň obeznámit, že se něco takového chystá a popřípadě to s námi řešit. Oficiálně nám nikdo nic neřekl. Všechno čteme akorát v různých zprávách, které vyjdou v médiích a je to hrozná chyba. Opět si nikdo nevyslechl názor těch, kterých se to týká,“ kroutí hlavou Martin Čechovský.

Možný scénář, že by některé celky z I. B třídy musely do okresní soutěže se ale klubu z Olomouce příliš nelíbí.

„Zatím není nastavený žádný klíč, kolik týmů by mělo zůstat v kraji, kdo bude sestupovat a podobně. Můj názor je ten, že se to spoustě klubům líbit nebude a reakce budou spíše negativní. Pro nás byla cesta nahoru dlouhá. Dvakrát nám ji zhatil covid, když jsme měli našlápnuto. Mužstvo stárne, obětujete do toho spoustu času a nemálo finanční prostředků a najednou vás ze dne na den přeřadí zpět do okresní soutěže. Je to nefér, nespravedlivé,“ říká předseda Hodolan.

I když prozatím si z toho příliš velkou hlavu lidé v klubu a okolo něj pravděpodobně nedělají: „Když budu mluvit za fanoušky hodolanské kopané, tak těm lidem je možná i jedno, jakou hraje tým soutěž. Důležité je, aby měl náš fotbal úroveň, kvalitu, padaly branky a byla na zápasech atmosféra. Byla by to škoda, ale nic s tím nenaděláme.“

Je nutné zlepšit práci s mládeží

A že by chystaná změna, jak prozatím proběhla médii, něco výrazného řešila ohledně sportovní kvality či problému s nedostatkem hráčů? To si také nemyslí. „Úroveň asi nebude bůh ví jaká. Pokud do okresu sestoupí týmy z I. B a některé zůstanou, tak se v něm zase vytvoří třeba šest mužstev, která budou hrát vlastní soutěž a zbytek bude jen paběrkovat,“ myslí si.

„Efekt bude nulový. Pokud se v rámci okresních a krajských fotbalových svazů nezlepší práce s mládeží a financování mládežnické kopané, tak je zlepšení situace v nedohlednu,“ dodal.

Postup? Proč ne

Dokud nebude jasno, mohou řešit v klubu daleko příjemnější starosti. Jako nováček po podzimu vévodí I. B třídě, skupině B a je možné, že se budou rvát o postup do I. A třídy. Tím by se ostatně vyhnuli také možnému návratu do okresu.

„Kdyby se povedlo postoupit, tak bychom se tomu asi nebránili, ale cesta je strašně dlouhá a v současné době jsou v naší I. B třídě jiní aspiranti na postup, kteří se o to porvou,“ myslí si Čechovský.

Hodolany vedou o bod před celkem Kožušan a o čtyři před Slatinicemi. Čtvrtý Šternberk už ztrácí bodů osm a pátý Hněvotín devět.

„Nestavíme se do role favorita, že bychom měli postoupit. Musíme do toho jít s pokorou. Maximálně můžeme být nadstandardně spokojeni, že jako nováček po podzimu vedeme. U nás se o postupu před sezonou ani nemluvilo. Chtěli jsme sezonu důstojně odehrát, což si plníme a když zůstaneme v horních patrech tabulky, tak budeme spokojeni,“ uzavřel Martin Čechovský.

