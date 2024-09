Nejen fotbalový Postřelmov postihla v pátek tragická zpráva. Ve věku 69 let zemřel bývalý starosta obce Jaroslav Nimrichtr, který plnil tuto roli dlouhých dvanáct let a zasloužil se mimo jiné také o stavbu nového sportovního areálu v obci.

Jaroslav Nimrichtr byl starostou obce Postřelmov od roku 2006 tři volební období. V roce 2018 odešel do důchodu. V minulosti byl také funkcionářem ve fotbalovém klubu TJ Postřelmov, kde byl jedním z důležitých mužů, díky kterému stojí nový sportovní areál.

„Dlouholetý funkcionář a strůjce a průkopník našeho sportovního areálu. Díky němu to stojí. Šel si za tímto cílem a všem generacím splnil to, co jsme si padesát a více let přáli. Bylo několik projektů na papíře a až tenhle vyšel. I přes nevoli některých lidí to prosadil a teď je to pýcha Postřelmova,“ vzpomíná předseda fotbalového klubu Radek Mičunda.

close info Zdroj: Archiv rodiny zoom_in Parte Jaroslav Nimrichtr

„Vždycky se snažil a dokázal všechno vyřešit. Byl kladně naladěný a měl kolem sebe takovou pozitivní auru. Byl to pohodový člověk, který nám bude nesmírně chybět,“ dodal Mičunda.

Areál Jaroslava Nimrichtra

Ten by teď rád pojmenoval fotbalový areál po Jaroslavu Nimrichtrovi.

„Chtěli bychom, aby se areál jmenoval po něm - Areál Jaroslava Nimrichtra. V zimě pak děláme velký halový turnaj, kterého se účastnil, vítal mančafty, takže ho veřejnost zná. Bude to jeho memoriál. O víkendu chceme uctít jeho památku. Fanoušci celkově chodí na náš atraktivní fotbal, tak snad se přijdou rozloučit a vzdát hold,“ nastínil plány Mičunda.

Sportovní areál v Postřelmově | Video: Vladimír Panák a Marek Holzmann

„Pojmenovat po něm areál by bylo pěkné gesto. Velkou mírou se o jeho stavbu zapříčinil. Není to jen jeho zásluha, ale více méně to řídil a hodně do toho bušil. To, co jsme tady měli, byla ostuda, která dosluhovala. Areál, jaký máme teď, je na takovou vesničku neuvěřitelný,“ řekl syn Jaroslava Nimrichtra Jan.

Jaroslav Nimrichtr po sobě zanechal manželku Lenku a šest dětí - dcery Kamilu, Jaroslavu a Lenku a syny Pavla, Stanislava a Jana.

Poslední rozloučení s Jaroslavem Nimrichtrem proběhne v pátek 13. září v kostele sv. Matouše v Postřelmově ve 13 hodin.

„Přišlo mi, že měl známé skoro všude, takže očekáváme hodně lidí. Myslím, že v Postřelmově něco znamenal a byl bych rád, kdyby se na něj zavzpomínalo,“ uzavřel Jan Nimrichtr.