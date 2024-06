„Měli jsme dost úzký kádr, zato však velice fotbalový. Paradoxně jsme tak stačili jak kondičně, tak i technicky, na soupeře z vrchních příček, soupeřům z těch nižších už jsme se ale nepochopitelně přizpůsobili a hráli to, co chtěli oni," popisuje kouč Miroslav Takáč, který tým převzal na posledních deset zápasů a uhrál s ním stejný počet bodů.

Start na lavičce měl ale více než famózní. Hned v prvním zápase totiž jeho tým zvítězil na hřišti třetí, v té době ještě druhé, Paseky poměrem 2:1 a všechno se v tu chvíli zdálo býti zalité sluncem. „V tom zápase hráči předvedli naprosto výborný výkon. Plnili všechno, co jsem jim řekl, napadali a nikdo nedělal ani žádné zbytečné chyby. To už se ale potom mockrát neopakovalo," lomil rukama.

Je třeba konkurence

Takáč si během těchto deseti utkání nejednou postěžovat na špatný stav fyzické kondice svých svěřenců. I proto se po sestupu o soutěž níž rozhodl k razantnímu kroku. „Nějaké odchody budou, přijdou k nám ale zejména mladí borci z eskáčka. Řekl jsem totiž, že teď v té B třídě dostanou všichni příležitost. Nejdůležitější totiž bude v kádru zvýšit konkurenci," popisuje.

„Nechceme se tedy hned cpát za nějakým postupem. Hlavní bude, aby se dal manšaft do pořádku. A to jak kondičně, tak hlavně počtově. Aby to mělo i nadále nějaký smysl. Teď nás bylo kolikrát na zápasech jen dvanáct, třináct a to je opravdu málo," dodává.