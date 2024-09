„Oproti tomu dětskému fotbalu, když to tak nazvu, je to snad po všech stránkách jiné. Ve výsledku se mi ale asi mezi chlapy hraje lépe," usmívá se.

Kaštyl se pak vrátil i ke svému gólu na 5:2, po kterém pak několik minut na zemi ležel příkazský gólman Večeřa s tím, že byl při Kaštylově skluzu na míč zasažen do kotníku. „Asi jsem o něj při tom trochu zakopl. Když jsme se pak ale bavili a já se mu při té příležitosti omlouval, tak mi říkal, že faul by od toho ani nechtěl a že to je prostě fotbal," ubezpečil tento osmnáctiletý borec.

„Určitě bych neřekl, že to bylo tak jednoduché, jak může napovídat skóre. Zápas to byl z naší strany vydřený a dali jsme do něj opravdu všechno," říkal bezprostředně poté, co rozhodčí svým hvizdem bez jakéhokoli nastavování utkání ukončil.

Na první pohled by se mohlo zdát, že byl tento zápas možná až z kategorie zbytečných. Mostkovice v něm totiž po deseti minutách vedly nad nováčkem z Příkazů už 3:0 a i přes dva míče v jejich síti nakonec oslavily naprosto jednoznačné vítězství. Domácí nadějný mladík to však viděl trochu jinak.

Hlavně nic nepodcenit

Výborně se pak daří i celým Mostkovicím. Tým vedený hrajícím trenérem Ondřejem Milarem totiž ve všech čtyřech dosavadních zápasech zvítězil a s plným počtem dvanácti bodů doplněným úchvatným celkovým skóre 20:4 doslova vládne čtrnáctičlenné tabulce před trojicí celků, které mají bodů devět. Těmi jsou Slatinice, Olomouc-Chomoutov a taktéž olomoucký Černovír.

„Nálada v kabině je opravdu hodně dobrá. Zároveň se však snažíme nic nepodcenit. Jdeme od zápasu k zápasu a po každém z nich si říkáme, že musíme co nejrychleji zapomenout na to, kde teď jsme a na ten další se vždy soustředíme na sto procent. Sezona je totiž dlouhá a stát se ještě může cokoliv. Máme ale mladý tým a naší ambicí je rozhodně postup o úroveň výš," popisuje se zdravým sebevědomím v hlase.

V Mostkovicích se mi líbí

A jaké má tento mladý a nadějný hráč vyhlídky do budoucna? Zatím sice ambiciózní, avšak reálné a skromné. „Určitě budu chtít hrát co nejlépe a snažit se s Mostkovice dostat co nejvýše. Zatím tady jednoznačně chci zůstat, moc se mi to tady líbí, kabina je skvělá a ambice tady také nechybí," vysvětluje.

Prodlouží se série i v Týnci?

Na úplný závěr pak ještě přiblížil, co čeká od příštího zápasu, který jeho tým čeká v neděli ve Velkém Týnci. „Nevím, co od nich čekat. Rozhodně to ale nebude lehké. Dáme do toho ale vše a věřím, že tu naši vítěznou vlnu ještě prodloužíme."