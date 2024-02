Největším klenovickým tahounem byl Martin Hirsch, který tým posílil už před minulou sezonou z divizních Nových Sadů a během podzimu nasázel do sítí svých soupeřů velice slušných osm gólů. Jak ale klenovický lodivod upozorňuje, rozhodně to všechno nestálo jen na tomto druhou ligou ošlehaném 34letém borci.

„Náš podzim byl určitě úspěšný. Řekl bych, že až na dva zápasy a druhý poločas v Mostkovicích jsme odehráli opravdu slušné zápasy, ve kterých jsme získávali body a kluci si to užívali. V tomto směru jsme tedy spokojeni. Navíc se nám vyhýbala dlouhodobá zranění a já doufám, že to tak bude pokračovat," popisuje trenér Vladimír Horák.

„Takovou duší našeho týmu je jednoznačně Tomáš Rozehnal. Bez něj by to v kabině tak dobře asi nefungovalo. V bráně nás pak skvěle držel Jakub Polák. Jinak jsem ale skutečně spokojen se všemi. Kluci se snaží naplno trénovat, bojovat o svůj flek a všichni dohromady tvoříme skvělou parta. To je asi nejdůležitější," pochvaluje si.

„Soustředění" na Kanárech

Celkově Klenovičtí ze třinácti podzimních zápasů zvítězili osmkrát a třikrát brali po bodu. To jim jich nakonec přineslo 27, což jim stačí na druhé místo s bodovou ztrátou na první Horní Moštěnice a stejným náskokem na třetí Ústí a Radslavice. V poměrně dost vyrovnané tabulce pak ještě další bod ztrácí páté Otaslavice.

Nyní už je však toto všechno jen pouhou minulostí a v plném proudu je další, nevynechatelná epizoda každé sezony - zimní příprava. „Začali jsme hned v prvním lednovém týdnu. Chodili jsme na umělku a občas jsme to proložili nějakými běhy. První týden v únoru pak část týmu odjela na ‚soustředění' na Kanáry, tak jsem zvědav, v jakém stavu se mi vrátí. Předpokládám, že v top formě," směje se šéf klenovické lavičky, který pak ještě dodal, že by se měl kádr s největší pravděpodobností obejít bez jakýchkoli změn.

Postup? Musel by se probrat

A s jakými ambicemi půjdou jeho svěřenci do odvetné jarní části, která pro ně začne v sobotu 23. března na hřišti předposledního Sokola Újezdec? „Určitě nechci zažít to, co minulou sezonu, kdy jsme byli po podzimu třetí a nakonec vlastní vinou sedmí. Ideální by bylo udržet první trojku. Případný postup bychom pak museli pořádně probrat jak s vedením, tak i s kabinou. Naposledy jsme třeba neměli na I. A třídu dostatek kvalitních hráčů a to doplňování by bylo poměrně složité," připomněl Vladimír Horák na úplný závěr situaci z ročníku 2018/2019, kdy jeho tehdejší svěřenci celou soutěž ovládli, avšak směrem vzhůru se nevydali.