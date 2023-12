Celkově jeho svěřenci ze třinácti podzimních zápasů zvítězili čtyřikrát, šestkrát odešli ze hřiště se sklopenými hlavami a ve třech případech brali bod za remízu. Jejich skóre je pak negativní v poměru 30:40. Nebýt ale toho již zmíněného úvodního debaklu v Doloplazech, bylo by vyrovnané. Kolář však má jasno o tom, že to společně se svým celkem mohl zvládnout o poznání lépe.

„Zápasů, které se nám nepovedly, je celkem dost. Vedle toho debaklu jsme nejhorší výkon podali v domácím utkání proti Olšanům a v Pňovicích. Nějaké body jsme určitě mohli a měli získat také v utkáních v Hněvotíně a v Haňovicích," vypočítává a lomí při tom rukama.

Statistiky KP: Kde fotbal táhne a kdo je zlým či železným mužem soutěže?

Pokud by se měla v prostějovském celku hledat nějaká výraznější osobnost, volba musí stoprocentně padnout na 26letého kanonýra Patrika Gábora. Ten totiž nastřílel do branek svých soupeřů rovných šestnáct gólů a sám se tak postaral o více než polovinu celkové produkce. V minulých sezonách byl však několikrát na odchodu. Vždy to ale pro prostějovský klub nakonec dopadlo dobře. „O Patrika samozřejmě zase registrujeme zájem jiných klubů. Ale podle naší dohody by měl nadále pokračovat v našem týmu a my s tím takto i počítáme," říká a naznačuje, že by to dobře mělo dopadnout i letos.

A jasno mají ve druhém prostějovském klubu i o nadcházející zimní přípravě. Dle slov předsedy a kouče v jedné osobě se budou hráči scházet v prosinci a lednu v tělocvičně jednou týdně a od února pak dvakrát týdně. A hlavní cíl tohoto období? Na první pohled jednoduchý, na ten druhý už možná méně. „Budeme chtít na tréninky dostat co nejvíc hráčů," uvádí ještě s dovětkem, že letos nechystá žádné soustředění a plánuje odehrát jen jeden či dva přípravné zápasy.

Dále se ještě Daniel Kolář vyjádřil k možným změnám v kádru, které podle něj neproběhnou. „Budu naprosto spokojený s tím, pokud se budeme scházet v maximálním možném počtu hráčů současného kádru," vysvětluje a na úplný závěr dodává: „Rádi bychom na jaře vyhráli co nejvíce utkání a společně se svými fanoušky měli z naší hry dobrý pocit." Jarní odvetnou část začne Haná 24. března na hřišti olomouckého Chomoutova, se kterým doma zachraňoval remízu 3:3 ve třetí minutě nastavení právě Patrik Gábor.