„Těším se na to moc. Přece jen jsem se teď s klukama moc neviděl, i když jsme si alespoň jednou týdně dávali fotbálek. Tam jsem také viděl, jak moc jim ten fotbal chybí. Za to jsem rád," říká hrající trenér Pavel Valtr, který pak doplnil, že svým svěřencům a zároveň i spoluhráčům nezadával ani nějaké individuální tréninky. „Samozřejmě jsem klukům řekl, že kdo bude chtít, tak se může jít třeba proběhnout. A protože je dobře znám, tak vím, že mnoho z nich skutečně chodilo."

Ač by se mohlo zdát, že v týmu šlape všechno jako dobře nařízené švýcarské hodinky, i zde je třeba podle tohoto 41letého stratéga v kopačkách na některých aspektech hry pořádně zapracovat.

„Mrzí mě, že se při některých situacích chováme na tréninku jinak, než při zápase. Někteří hráči by si klidně mohli dovolit mnohem více, protože na to prostě mají. Musíme být do budoucna trochu drzejší, odvážnější a také důraznější. Na tom budeme pracovat jak v přípravě, tak i potom v sezoně," popisuje.

V článku z listopadu minulého roku sám Pavel Valtr naznačil, že klub jedná s jednou velmi zajímavou potenciální posilou. Tato jednání se podle něj vedou stále a hotovo by mohlo být ve výhledu příštího půl roku. „Stále to řešíme a nechci to moc pouštět ven. Už jsme spolu mluvili. Uvidíme ale, jak se sám hráč rozhodne. Víc o tom ale zatím skutečně neřeknu," líčí.

„Žádné další změny v kádru ale neplánujeme. Jen do brány by se nám měla vrátit bývalá jednička Erik Oršel, který nám dost pomohl s postupem. Konečně budeme mít stabilní brankářskou dvojici," dodává ještě k tomuto tématu.

A díky skvělému podzimu a z něj plynoucího bodového polštáře si také Pivínští budou moci dovolit krok, ke kterému se u nás mnohdy příliš neodhodlávají ani kluby hrající na mnohem vyšší úrovni, než je jen I. A třída.

„Už jsme na takových 99% zachráněni, a tak bych chtěl více zapojovat kluky, kteří jsou na hranici dorostu a áčka. Neříkám, že by měli hrát celé zápasy, ale na takových posledních patnáct až dvacet minut bychom je tam házet mohli. Do budoucna by to mělo být pro pivínský klub jenom a jenom plus," uzavřel Pavel Valtr nastíněním své vize.