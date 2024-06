„Bylo to těžké utkání na náročném terénu a chtěli jsme v něm odčinit tu minulou vysokou prohru z Loštic. A vstup do něj byl dobrý. Měli jsme šance, ač soupeř také hrozil a časem si možná vypracoval i některé větší gólovky než my. Ke konci poločasu nám pak vyšla taková naše, řekl bych, klasická akce, kdy jsem dostal míč za beky a šel sám na gólmana," popisoval 23letý borec, který takto dosáhl svého již 21. zásahu v sezoně, naprosto suverénně se drží na čele klubové tabulky střelců a v té celosoutěžní má ještě reálnou šanci přeskočit druhého Petera Červeňáka z Bernartic.

„Po přestávce jsme pak chtěli začít stejně, ale poslední dobou máme ty starty do druhých půlek takové slabší. Udělali jsme hned zkraje nějaké chyby a dostali na 1:1. A když už jsme dali druhý, tak jsme hned zase inkasovali," dodal ještě na konto zápasu, ve kterém jeho celek dokázal uhrát alespoň bod po nepříjemné sérii tří proher v řadě.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Nováčci? Fyzička?

A právě to mohlo mít, dle Ježkových slov, na pivínský celek během utkání vliv. „Po tom skvělém podzimu a relativně dobrém startu jara to s námi trošku zamávalo a museli jsme si nějaké věci vyříkat. Bohužel to ale znovu úplně nevyšlo. Možná dříve hrálo roli i to, že jsme byli nováčkem a soupeři nás neznali. Teď už to taková jízda není. Možná za to může i už uvadající fyzička," přemýšlí.

Lesnice nad propastí? To neodpovídá

I přes všechny problémy pramenící z lehkého poklesu formy by ale Ježek mohl jen těžko říct, že by na tom snad Pivínští mohli v zápase být hůře než jejich soupeři z Lesnice. Ti totiž ještě doteď bojují o svou účast v šesté nejvyšší soutěži i v příští sezoně a snaží se ze všech sil sprintovat dál a dál od přibližující se propastí.