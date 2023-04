Kovalovice - Bělkovice-Lašťany 1:0

Branka: 75. Rybovič

Marek Ševeček, trenér Kovalovic: „První poločas nepřinesl mnoho fotbalové krásy, hrálo se převážně mezi velkými vápny bez větší převahy některého z týmu. My jsme si vypracovali dvě dobré šance, bohužel bez kvalitního zakončení. Ve druhé půli jsme si postupně získávali herní převahu a dostávali se do dobrých zakončení, ale až v 75. minutě se nám podařilo po dobré kombinaci a průnikové přihrávce vstřelit branku, která byla nakonec jedinou a přinesla nám důležité tři body.“

Bělkovice-Lašťany: „V druhém kole jsme cestovali do Měrovic nad Hanou, kde stráví jarní část tým Kovalovic. Areál v Měrovicích je už nějaký ten rok nevyužívaný, prý se zde hrají pouze nějaká utkání mládeže, což nám řekli místní kluci. Trávník příliš kvalitní nebyl, hrací plocha určitě nesnesla vyšší standard, který nabízí většina týmů v naší soutěži. Utkání příliš fotbalové krásy nenabídlo. V prvním poločase byly lepší Kovalovice, které si vytvořily i pár gólových příležitostí, ale žádná z nich se neujala. My hráli spíše po šestnáctku domácích a využít chyb v rozehrávce Kovalovic se nám nedařilo. Nefungoval nám střed hřiště, kde jsme nedokázali sbírat odražené míče a byli u všeho pozdě. Do druhé půle jsme vstoupili lépe, hra se vyrovnala, ale hrálo se i nadále bez větších gólových šancí. Až čtvrt hodinu před koncem se konečně něco stalo, bohužel to byli domácí fotbalisté, kteří šli do vedení 1:0. My jsme mezitím v druhém poločase prostřídali, na lavičce jsme měli připravených hned pět hráčů, ale ani oni ráz utkání nezměnili. V závěrečných minutách jsme se už do pořádného tlaku nedostali.“ Zdroj: Facebook