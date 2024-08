Troubelice - Bernartice 5:4 (1:0)

Branky: 41. Lolek, 64. Walter, 78. Kráčmar, 79. Mazánek, 89. Křivánek - 52. a 58. P. Červeňák, 55. a 72. Šebesta.

Pavel Vasiljev (trenér Troubelic): Byl to od nás kolektivní, agresivní a bojovný výkon s nasazením celého mužstva. I pro diváky to muselo být atraktivní. Hra i vedení se přelévalo z jedné strany na druhou, byly tam i chyby, které k fotbalu patří. Vedli jsme 1:0, pak to bylo 1:3, pak 2:4 a nakonec 5:4. Takže jak už jsem říkal, pro diváky atraktivní, pro trenéry zase až skoro na infarkt. Rozhodla naše nasazení a vůle po vítězství. Musím říct, že jsem jako trenér nic podobného nezažil. Kluky jsem pak v šatně pochválil za to, jak se dokázali zvednout.

Ondrej Žiga (trenér Bernartic): Měli jsme některé problémy se sestavou. Naše největší posila Tomáš Cundrla měl už zaplacenou dovolenou ve Španělsku, Petra Kutala začalo po minulém zápase tahat lýtko a další klíčový hráč Pepa Prachař měl nějaké povinnosti v Olomouci a nestihl se už vrátit. Já jsem tedy musel být napsaný jako hráč. Hned v patnácté minutě se nám pak zranil stoper a po poločase jsem tam musel poslat mladého kluka. Soupeř vedl 1:0, v šatně jsem ale trochu zvýšil hlas, přeskupili jsme sestavu a otočili jsme na 3:1. To bylo dobré. Pak jsme ještě dokázali odskočit na 4:2. V posledních patnácti minutách ale soupeř vsadil vše na jednu kartu, zůstával vepředu a vyplatilo se mu to. Po vyrovnání už byl na koni, naopak nás to zase položilo. Poté, co jsme dostali pátý gól, jsme ještě vytvořili tlak, ale už se nám to nepodařilo. Řekl bych, že v této sestavě to nebyl špatný zápas. Zároveň jsem rád, že se nám něco podobného stalo na začátku sezony. Snad se z toho poučíme.