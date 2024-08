Litovel - Troubelice 2:1 (0:0)

Branky: 79. Labonek, 90+2. Bohanos - 78. Walter.

Ladislav Gallo (trenér Litovle): Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli, protože bylo opravdu těžké. Troubelice velice dobře bránily a my se tam opravdu těžko dostávali. A když už jsme se dostali k zakončení, tak jsme ty šance nevyužili. Bohužel se pak hosté v 78. minutě dostali do vedení, což bylo dost nepříjemné. Kluky ale chci pochválit, že ta touha s výsledkem něco udělat byla velká a podařilo se to. Pomohl k tomu velmi rychlý gól na 1:1. Mám také radost z některých věcí, které se nám v prvním poločase dařily, ještě nám to ale trochu skřípe. Šlo holt vidět, že se jednalo o první kolo. Tři body proti kvalitnímu soupeři určitě bereme.

Pavel Vasiljev (trenér Troubelic): Začali jsme dobře a pokračovali jsme v tom i po přestávce. Litovel měla možná trochu víc ze hry, my jsme ale dobře čekali na brejky. Pak jsme dali gól z nacvičené akce, vzápětí jsme ale neuhlídali protiútok a bylo srovnáno. Zápas pak směřoval k remíze, v nastavení ale zaúřadovali rozhodčí, neodpískali šlapák na našeho obránce a hned poté padl gól. Můžu říct, že jsem z výkonu rozhodčích zklamaný. Myslím si, že jsme hráli dobře a kdyby to byla remíza, byli bychom spokojeni jak my, tak i soupeř a diváci. Takhle tam vznikla zbytečná hádka, což je škoda. Jedeme ale dál a myslím si, že to napravíme.