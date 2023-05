Loštice - Bludov 0:1 (0:0)

Branka: 65. Sadil.

Josef Mikeš, trenér Loštic: „První poločas jsme začali dobře. Měli jsme šance, které jsme bohužel neproměnili. V tom druhém jsme chtěli vyhrát, ale dostali jsme po chybě gól a už to byla z naší strany jenom křeč."

Jiří Kohout, asistent trenéra Bludova: „Tyto tři body jsou pro nás důležité a jsme za ně rádi. Klukům musím jenom poděkovat, jelikož se k zápasu postavili čelem a makali od začátku až do konce. Z Loštic jsme samozřejmě měli respekt, protože jsme od nich doma dostali pětku. Kdyby jim tam ale spadly šance, které si vytvořily, tak by to po půli bylo 3:0 pro ně a nebylo by co řešit. Před zápasem se nám omluvili studenti, a tak jsme museli narychlo dávat dohromady sestavu. Navíc jsme měli i nějaké vykartované hráče. Nějak jsme to tedy slátali. Hrál třeba patnáctiletý dorostenec Michael Dudycha, který zahrál opravdu dobře a do budoucna s ním rozhodně počítáme. Kdyby se k tomu stavěl každý jako on, tak jsme jenom rádi."