Dohrávka 16. kola:

Protivanov - Paseka 1:3 (0:0)

Branky: 81. Milar - 46. a 90+4. Bareš, 53. J. Mako.

David Novotný, trenér Protivanova: „Paseka měla začátek zápasu lepší, my jsme se pak ale dostali do hry a ta byla vyrovnaná. Na začátku druhé půle jsme ale trochu zaspali a nechali si dát dva góly. I když jsme se pak snažili a dostávali Paseku pod tlak, podařilo se nám jenom snížit. Druhý gól jsme nevstřelili a v nastavení po brejku inkasovali potřetí. Za oba zápasy mohu říci, že jsme hráli dobře. Už by to ale konečně chtělo potvrdit i bodově."

Petr Vojtášek, trenér Paseky: „V pondělní dohrávce v Protivanově jsme se museli obejít bez čtyř hráčů. V základu tak začali naši mladíci, dva patnáctiletí kluci. Měli jsme výborný vstup do utkání, během prvních pěti minut jsme dvakrát nastřelili tyč. Dvacet minut jsme byli jasně lepší, poté se hra vyrovnala. Domácí mohli jít po naší chybě do vedení, ale vykopli jsme míč z brankové čáry. Ve druhém poločase nám stačilo osm minut na dvougólové vedení, další šance jsme spálili. Domácí v posledních patnácti minutách zjednodušili hru na nakopávané míče a díky výškové převaze jsme se dostali pod tlak. V 81. minutě se podařilo domácím snížit a posledních deset minut jeli kluci na krev. Ve čtvrté minutě nastavení se nám povedl brejk do otevřené obrany a brankou Bareše do prázdné brány jsme rozhodli o osudu utkání. Musím pochválit celé mužstvo, dnes nechali na hřišti opravdu všechno. Odehráli jsme dvě venkovní utkání během tří dnů, máme čtyři body a upevnili jsme si třetí místo."