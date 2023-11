„Před sezonou jsme přivedli tři mladé kluky, což pro nás bylo klíčové. V minulosti jsme s tím totiž hodně bojovali. Měli jsme totiž hodně směnařů a museli jsme to často skládat z lidí z béčka a nezvládali jsme to. Navíc už můžeme i říct, že se jednalo skutečně o posily," přibližuje předsezonní situaci klubu plumlovský hrající trenér.

„Nejvíce nás potěšil asi Štěpán Verner, který přišel ze Smržic. Po zranění Rádi Vyroubala a Péti Kišky jsem ho musel posunout z kraje doprostřed, kde odvedl velmi dobrou práci. Říkal navíc, že u nás chce zůstat. Velice dobře zahráli i Fána Plajner a Rada Vyroubal. A tím nekončíme. V omlazování budeme pokračovat dál. Je to nutné a něco už rozjednáno máme, " dodal.

Podzim bych rozdělil na dvě půlky

A zdá se, že tato taktika se klubu vyplácí. Zatímco totiž v minulé sezoně Plumlov nasbíral dohromady jen 29 bodů a jen o pět utekl poslednímu místu, nyní jich má po pouhých třinácti podzimních kolech devatenáct a patří mu šesté místo s poměrně příjemným tříbodovým náskokem na sedmý Protivanov a osmé Loštice.

„Podzim bych rozdělil na dvě půlky. Doma jsme to, až na jeden zápas, zvládali velmi dobře. I v tom jednom střetnutí proti Pasece jsme navíc byli lepší. Zvenku jsme pak přivezli čtyři remízy a tři prohry a myslím si, že těch bodů mohlo být klidně více. Většinou to bylo ale o jednom špatném poločase. Celkově ale za podzim můžu kluky pochválit," hodnotí 44letý zkušený borec.

Věděl jsem, že Bernartice budou nahoře

Další věcí, která může borce z městečka na Prostějovsku hřát je fakt, že se jim jako jedinému celku podařilo porazit rozjetého nováčka z Pivína a kromě první Olešnice se také stali jediným přemožitelem druhého nováčka z Bernartic, kterého na svém hřišti v prvním hraném kole rozbili poměrem 4:0.

„Bernartice u nás hrály velmi dobře, jenže dostaly rychlé tři góly. Měli jsme štěstí, že jsme je chytli hned na úplný úvod. I když jsme je ale porazili 4:0, tak jsem věděl, že budou hrát nahoře. S Pivínem to pak bylo derby a my jej zvládli skvěle. Mohli jsme dát klidně i více gólů. Vyhráli jsme ale i přes červenou kartu a já si toho velmi cením," popisuje.

Chci do toho šlápnout

A dobrou výchozí pozicí se v Plumlově rozhodně nechtějí nechat uchlácholit. Alespoň z Frantíkových slov totiž vyplývá, že rozhodně nenechají nic náhodě. „Asi před týdnem jsme měli závěrečnou, na které jsem klukům říkal, že do toho chci pořádně šlápnout. Změnili jsme totiž styl hry a rozestavení, což bude náročné na kondici. Začneme se tedy připravovat už 15. ledna a rozdělíme to na tři fáze," plánuje a dodává: „Na jaře pak budeme chtít hrát konstruktivní fotbal po zemi. Odzadu, po stranách a pomocí centrů to cpát do vápna. To by měla být naše tvář. Rád bych také, aby nás hra bavila."

A s jakými ambicemi Plumlov do jara, které načne 24. března proti Šternberku B, jde? „Bodů máme relativně dost a když to přeženu, tak jsme v podstatě zachráněni. I tak ale chceme hrát nahoře, nejlépe v první pětce. To když se nám podaří, tak budeme moci hrát s čistou hlavou," uzavřel Karel Frantík.