„Vzhledem k tomu, že to vše budu muset absolvovat také, tak se na to moc netěším. Už se na to úplně necítím, ale budu muset. A u kluků nevím, doufám ale, že už jim ten fotbal chyběl," říká s lehkým smíchem o přípravě, do které spolu se svými svěřenci už dnes naskočí, hrající plumlovský trenér Karel Frantík.

„Klukům jsem rozdal individuální běžecké plány, protože to teď bude opravdu náročné. Tento týden bude ještě takový lehčí, od toho příštího to ale už začne naplno. Doufám, že se to snažili dodržovat, ale to se ukáže celkem rychle," dodává ještě borec, který na podzim nastoupil k jedenácti zápasům a nastřílel v nich šest branek.

Na tři fáze

Ač bude následujících deset týdnů, které zbývají do startu soutěže, opravdu dlouhou dobou, mají v Plumlově už nyní všechno promyšlené až do těch nejmenších detailů. „Bude se připravovat ve třech fázích. Následující čtyři týdny se zaměříme na kondici. V úterky budeme chodit běhat, pátky budeme v tělocvičně věnovat síle a v neděli budeme na hřišti s míčem. Další tři týdny už budeme chodit jenom ven a zaměříme se na rychlostní vytrvalost. Do toho nám začnou i přáteláky. V posledních třech týdnech už budeme na umělce nacvičovat herní situace," popisuje Frantík.