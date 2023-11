„Jsme nováček soutěže a před sezonou jsme o soupeřích nevěděli nic. To ale samozřejmě ani oni o nás. A jsem za dosavadní průběh rád. Jsem ale i spokojen s hrou jako takovou. I když to třeba někdy není stoprocentní, tak to kluci doženou svým nasazením," pochvaluje si vůdčí osobnost týmu a zároveň i hrající trenér Pavel Valtr.

Celkově Pivínští z třinácti zápasů vyhráli osmkrát, čtyřikrát remizovali a prohráli jen jednou, a to v Plumlově poměrem 0:1. Společně s Pasekou se také stali jedinými dvěma celky, které dokázaly uhrát bod s lídrem tabulky a největším favoritem na postup do krajského přeboru z Olešnice. I tak ale tady jsou dle Valtrových slov zápasy, které tým mohl zvládnout lépe.

„Dodnes mi v paměti utkvěla naše jediná prohra v Plumlově. To byl zápas o jednom gólu, který jsme bohužel dostali my. Mrzí mě to hlavně z toho důvodu, že minutu před gólem šel Plumlov do deseti. Pak už to zabetonoval. No a mrzí mě i domácí remíza 3:3 s Troubelicemi, kdy jsme vedli už. Fotbal je ale někdy takový," říká tento 40letý borec.

Tyto ambice máme už dlouho

Dále pak také uvádí, že překvapivě dobré výsledky týmu nepřišly tak úplně náhodou. „Naši fanoušci trochu překvapeni jsou. My jsme tyto ambice ale měli už několik let. Postoupit se ale povedlo až teď a potvrzuje se, že na tu I. A třídu vážně máme. Nesmíme se ale nechat opít nováčkovskou euforií. Doufám, že budeme makat stejně i nadále," hlásí Valtr.

Podle něj je cestou k pivínskému úspěchu i dobrá skladba kádru, u kterého se jedná o mix mladých a zkušenějších fotbalistů. „Mladíky se snažíme zapojovat fakt dost. A někteří se už vykopali docela slušně. Pak je nás tam pár starších, kteří se snažíme manšaftu dodávat potřebný klid a pohodu," vysvětluje.

Sezona nováčků?

Zajímavý na této sezoně je určitě fakt, že se nedaří jen nováčkovi z Pivína, ale i tomu druhému z Bernartic, který byl po dlouhou dobu na druhém místě a až po posledním podzimním zápase s vedoucí Olešnicí spadl na třetí místo a před borci z Pivína má náskok jediného bodu. „Mají to také dobře poskládané. Je to houževnatý manšaft, který svou kůži nedá zadarmo a díky tomu je tam, kde je," ocenil práci jednoho ze svých soupeřů.

Klapne zajímavý příchod?

Podzimní část už je ale nějakou tu dobu minulostí. Nastala zimní pauza, která je vždy nejdříve zasvěcena odpočinku a následně i zimní přípravě. Ta pivínská pak začne 9. února.

„Je o něco dříve, než jsme s ní začínali před I. B třídou. Je to ale dáno tím, že už máme dohodnuté přípravné zápasy. A třeba Určice začínají dříve než my. Dřívější start je také lepší proto, že se určitě ne vždy sejdeme kompletní, tak aby každý těch tréninků absolvoval co nejvíce," popisuje a přibližuje i její hlavní náplň: „Zaměříme se hlavně na fyzičku. Nechci ale nějak honit kilometry. Bude to o dynamickém cvičení spojeném s nácvikem techniky."

Těšit se také jeho svěřenci/spoluhráči, ale i fanoušci na novou zajímavou tvář. „ Jelikož to ještě není stoprocentní, tak nebudu říkat, o koho jde. Byl by to pro nás ale obrovský přínos. Jedná se totiž o borce, který je schopen hrát jak vepředu, tak i vzadu. Navíc má zkušenosti z vyšších soutěží," popisuje.

Spokojenost do pátého až sedmého místa

A co vlastně očekává od odvetné jarní části, kterou pivínský celek odstartuje v neděli 24. března na hřišti Bludova, se kterým podzimní část ukončil domácím vítězstvím 2:0? „Jelikož se už se soupeři známe o něco více, tak si myslím, že jarní část už bude o něco složitější. I proto jsem rád za náš vysoký počet bodů. Doufám ale, že ve svých skvělých výkonech budeme pokračovat a skončíme nejhůře do pátého až sedmého místa. S tím bychom byli všichni, včetně vedení, spokojeni," uzavřel Pavel Valtr.