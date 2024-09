„Upískl se, no. Sám pak během dalších minut uznal, že měl gól nechat. To je ale fotbal a takové věci se holt stávají. Naštěstí jsem tu penaltu proměnil a všechno dobře dopadlo. Musím se ale přiznat, že jsem něco podobného zažil poprvé," říkal pobaveně.

„Bylo to velice těžké utkání od začátku až do konce s velkou porcí bojovnosti, důrazu a šancemi na obou stranách. Myslím, že oba manšafty nechaly na hřišti všechno a bod je pro oba dva zasloužený. Losiny mají skvělý manšaft, myslím si, že tak trochu pomýšlejí i na postup a my jsme s nimi uhráli dobrý výsledek," popisoval bezprostředně po skončení zápasu jediný pivínský střelec, který navíc napnul síť některého ze svých soupeřů už potřetí v sezoně.

Konečně končí vedra

Celkově má Pivín po pěti odehraných zápasech na svém kontě slušných deset bodů za tři vítězství, jednu remízu a jednu porážku ze hřiště Lesnice. Celkově mu tak patří průběžné páté místo pouze o skóre za jejich posledním soupeřem z Velkých Losin a bod před dvojicí z Bernartic a Lesnice.

„Nálada v týmu je výborná. Stále se držíme čela tabulky a i hra, kterou předvádíme, je podle našich představ. Navíc je super, že už konečně skončí ta úmorná vedra. To myslím oceníme všichni. Jak my, tak i soupeři. A také diváci, i když ti mají pitný režim asi pravidelný," směje se borec, který během své kariéry odehrál i dvě sezony za tehdy ještě druholigový Xaverov. Pražský tým, který už nyní, stejně jako Pivín, působí v šesté nejvyšší soutěži.

Jeden velký kolektiv

Kromě toho si vyzkoušel i dres tehdy ještě třetiligové Bohemky, Uničova, či Zábřehu. Nyní už však posledních jedenáct let působí právě v Pivíně, kde dle jeho slov vlastní jeho rodiče hospodu, a tak si tam z Vrahovic, kde aktuálně bydlí, jezdí ještě na stará kolena zahrát. „Musím říct, že jsem tady moc spokojen. Mám tady rád ty lidi a celkově si myslím, že i společně s fanoušky tvoříme jeden velký a parádní kolektiv," usmívá se.

To se to chodí samo…

A když už je řeč o fanoušcích, zápas s Velkými Losinami sledovala plná tribuna u pivínského hřiště, v oficiálním zápisu pak bylo zaznamenáno 121 příchozích. A to není vůbec špatné, když si člověk uvědomí, že obec jako taková disponuje pouhými 753 obyvateli. A dle Svozila to vůbec není výjimka. „Většinou je tady skutečně plno. Na tak dobrý manšaft, to se to prostě chodí samo," směje se, avšak hned se začne znovu tvářit vážněji: „Chtěl bych ale říct, že lidé tady ten fotbal mají rádi a chodilo se vždycky, ať už se tady hrála soutěž jakákoliv. Chodí ve velkém i na béčko."

Snažím se předávat zkušenosti

A jak dlouho by chtěl tento borec ještě vydržet běhat po fotbalových trávnících? „Tak dlouho, dokud mi vydrží zdraví," říká bez rozmýšlení a na závěr ještě řekl: „Jsou tady v okrese i starší hráči, takže si myslím, že mám ještě dost času. Zatím se snažím mladým klukům alespoň předávat nějaké zkušenosti. Musím ale dodat, že už to tak jednoduché není. Mám menší zdravotní problémy s nohama, fotbalově to ale jde a i tu fyzičku ještě nějakou mám."