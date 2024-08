Plumlov - Radslavice 0:4

Branky: 2. Škrabák, 63. Strnad, 80. Suchánek, 89. Horák

Marek Suchánek, trenér Radslavic: „Na soupeře jsme se už od úvodu snažili zatlačit, což přineslo první úspěch – ve 2. minutě se po chybě domácího gólmana prosadil Škrabák. Poté se hra postupně vyrovnala a domácí se dostávali více do kombinací, které však často končily na naší obraně. Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že se pokusíme přidat branku a hru zklidníme. To se naplnilo až v 63. minutě. Hotěk vystihl rozehrávku soupeře a do vyložené šance poslal Strnada, který se nemýlil. Domácí v tento moment odpadli a my do konce utkání přidali další dvě branky. V 80. minutě se gólově zapsal Michal Suchánek a výhru na 4:0 pečetil minutu před koncem Horák. Utkání hrané v úmorném vedru nám přineslo další tři body do tabulky. Hráči opět předvedli soustředěný výkon, se kterým můžeme být spokojeni. Důležité bude úspěšně navázat i v příštím kole, kdy doma hostíme Sigmu Hodolany.“