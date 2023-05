Nové Sady B – Bělkovice-Lašťany 4:0

Branky: 25. Novotný, 27. Šebora, 70. Drábek, 78. Šebora

Miroslav Lojka, trenér Nových Sadů B: „Začátek utkání byl z naší strany trochu nervózní, nedařilo se nám kombinovat. Všechno šlo do útočné fáze dlouhým nákopem. Tak nemůžeme hrát, když máme na hrotu zkušeného střelce Pepu Drábka, který potřebuje balón do kombinace po zemi. Trochu nás uklidnily dva po sobě vstřelené góly. V přestávce jsem kluky upozorňoval na začátek druhého poločasu, abychom soupeře nepustili do šancí. Soupeř si přesto hned v úvodu druhé půle vytvořil pár šancí, které mohly skončit gólem. Všechny uklidnil Pepa Drábek, který zvýšil na 3:0 a hned vzápětí jsme přidali čtvrtý gól a o výsledku zápasu bylo rozhodnuto. Nebyl to jednoduchý zápas, soupeř byl houževnatý, tvrdý v osobních soubojích. Tím více si cením dalších tří bodů do tabulky.“

Bělkovice-Lašťany: „K zápasu v Nových Sadech jsme přicestovali pouze se dvanácti hráči. Ke dvěma omluvenkám se přidaly i další dvě absence v den zápasu. Na lavičce byl připraven pouze Adam Sklenář. Kdyby se neuzdravil Luba Vlasák a z Prahy nedorazil Tom Vinkler, základní jedenáctku bychom lepili horko těžko. Do pětadvacáté minuty šlo o vyrovnané utkání. Domácí na nás nevletěli jako na podzim a my jsme vstoupili do utkání nebojácně. Náznaky šancí byly na obou stranách. Kousek od gólu byl Tom Vinkler, ale hlavou míč jen těsně netrefil. Zlomové momenty utkání přišly ve 25. respektive 27. minutě, kdy nám Sady odskočily na rozdíl dvou branek. Nástup do druhé půle jsme měli lepší my, ale ani jedna ze dvou šancí gólem neskočila. Nejprve z dálky vystřelil Jarda Horčičák a ani dorážka Mary Vinklera gólem neskončila. Hra byla vyrovnaná zhruba do 60. minuty, poté už domácí čím dál častěji chodili do naší pootevřené obrany, kdy jsme se snažili se zápasem ještě něco udělat.“ Zdroj: Facebook SK Bělkovice-Lašťany