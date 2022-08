„Od té doby, co hrajeme krajský přebor, nejsou naše letní přípravy nijak závratné. Spousta kluků po sezoně odjíždí na dovolené a další pracují na směny," přiznává hrající mohelnický trenér.

„Letos se ale připojili borci z dorostenecké divize a nebylo to úplně nejhorší. Díky nim totiž narostl náš počet o pět lidí. Jinak to ale nebylo nic moc. Odehráli jsme dva přípravné zápasy, odtrénovali šest nebo sedm tréninků a šli jsme do sezony," dodal.

Mohelnickým se ale tento nabitý program snáší lépe než jiným týmům, jelikož do svého kádru příliš nezasahují. „Směrem ven žádné pohyby nemáme a co se týče příchodů, tak jsme nabrali jenom vlastní odchovance. Už čtyři roky se nám tým prakticky nemění," vysvětluje.

„Má to výhodu v tom, že už se dobře známe. Do toho přišli kluci z dorostu, kteří potřebují získávat zkušenosti. Nechceme to ale nechat odehrát jen mladé. Chceme se stále pohybovat na špici tabulky," zdůraznil.

Je potřeba zapracovat na pohybu

Vstup do sezony ale Mohelničtí dobrý neměli. V úvodním kole totiž doma absolutně nestačili na Litovel a prohráli 1:3. Jedinou jejich branku vstřelil právě Kuba, který ve 45. minutě proměnil nařízený pokutový kop.

„Když jsme pak v kabině zápas hodnotili, tak jsem klukům říkal, že největší rozdíl mezi námi a Litovlí byl v pohybu a důrazu. Všude jsme zkrátka byli později. To je také věc, na které nyní pracujeme nejvíce. Potřebujeme doběhat ty poslední kilometry, které jsme zameškali," přibližuje.

Největším cílem je zapojování odchovanců

A jak je to nyní s ambicemi směrem k vyšším soutěžím, které se v Mohelnici hrály ještě v roce 2018? „I když jsem říkal, že chceme hrát v tabulce nahoře, tak ambice na postup určitě nemáme. Tím největším cílem tak je zapojení co největšího počtu vlastních odchovanců," přiznává.

Ryba jako střelecký rival

Jak už bylo řečeno, v minulé sezoně byl Roman Kuba nejlepším střelcem nejen svého týmu, ale i celé soutěže. Dalo by se tedy předpokládat, že bude mít v týmu v tomto směru velký počet vyzyvatelů, hlavně z řad mladších hráčů. Tak to ale dle jeho slov není.

„Ti mladší to takto nevnímají. Jediný takový rival je Dan Ryba, se kterým jsem se v minulé o tu střeleckou korunu přetahoval a nakonec za mnou zůstal o tři góly. Nějaké hecovačky jsme tedy vždy před zápasem měli. Bereme to ale spíš jako legraci," uzavřel.