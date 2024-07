Zatímco v prvním předkole postoupily Čechovice přes divizní Kostelec na Hané, v dalším utkání už to nevyšlo. Na Holici nestačily.

„Ráno jsme lepili sestavu, onemocněli tři hráči ze sestavy. Soupeř trestal, byl lepší směrem nahoru. Nám se to nedařilo. Kazili jsme zbytečně předfinálky a nedostali jsme se do koncovky, jak jsme dostali dvě branky, tak už to pro nás bylo těžké,“ hodnotil nový kouč Čechovic David Kovalský.

Holice vedla do poločasu 2:0

„Klasický pohárový zápas se soupeřem z nižší soutěže. Je to o tom, jestli k tomu přistoupíte dobře, což se nám povedlo. Druhý bod byl, že jsme proměnili šance, které jsme si vytvořili. Hned po změně stran jsme přidali třetí gól a bylo víceméně rozhodnuté,“ přidal se trenér HFK Petr Večeř.

V 64. minutě už to bylo 4:0 a o všechny trefy se postaral Tomáš Svrčina. „Korunoval týmový výkon, dva góly dal do prázdné brány, když mu jeden naservíroval Brulík a další Novotný. Je dobře, že se prosadil,“ řekl Večeř.

Červená pro kanonýra

Dvacet minut před koncem navíc viděl druhou žlutou kartu domácí Jan Šteigl. „Měl ji dostat už dříve, když trefil našeho Zemana záměrně loktem do obličeje. Bylo tam krvavé zranění a jsem rád, že to neodnesl zlomeninou nosu. Tohle do zápasů nepatří,“ sdělil Večeř.

Také vyloučení padlo za úder loktem. „Byl tam vzájemný souboj, chtěl se vymanit z držení a bouchl soupeře do obličeje,“ popisoval Kovalský.

Oba týmy se navíc střetly už v rámci přípravy, tehdy utkání přerušil za stavu 0:3 déšť. Tentokrát to pro Čechovice dopadlo hůře. Po trefách Hovorky a Skopala v závěru padly 0:6.

Holice tak vstoupila do sezony dobře. V té minulé měla problém se střílením branek. „Je pozitivní, že teď jsme je daly. Všechny byly ze hry, tak uvidíme, jestli je přeneseme i do divize,“ řekl Večeř.

TJ Sokol Čechovice - 1. HFK Olomouc 0:6 (0:2)

Branky: 13., 33., 47. a 64. Svrčina, 86. Hovorka, 90+1. Skopal.

Rozhodčí: Petrásek - Doležal, Šustr. ŽK: Šteigl, Halouzka, Studený, Koláček, Trajer, Peka, Kovalský - Černík. ČK: 69. Šteigl (Č.) Diváci: 168.

Čechovice: D. Klimeš - Zelina, Jurníček, Novák, Veselý (72. Svoboda), Ráček, Šteigl, Halouzku, Studený, Koláček (77. Walter), Trajer (62. M. Klimeš). Trenér: David Kovalský.

HFK: Spálenka - Purzitidis, Frantík, Černík (69. Horák), Novotný (55. Tománek), Svrčina, Pavelka, Skopal, Stoklasa (55. Pícha), Zeman (74. Hovorka), Brulík (74. Spáčil). Trenér: Petr Večer.

Vybrali jsme pro vás: