Víkendové desáté kolo I.B třídy přivedlo na prostějovskou umělku ambiciózní tým z Olomoucka. Zajímavý duel nepostrádal tvrdé střety, povedené kombinace ale také hodně faulů.

Přes několik závarů v obou šestnáctkách skončil poločas bez branek.

Skóre se měnilo až po hodině hry. Po faulu na domácího Typnera se chopil exekuce nařízené penalty sám postižený a poslal svůj tým do vedení – 1:0. Hanou branka povzbudila, ale několik dalších šancích druhou trefu nepřineslo, dílem vlastní nepřesností, dílem dobrými zákroky brankáře Blahy. Jeho kouzlo zrušil až Vašut, jenž po individuálním průniku pečetil na konečných – 2:0.

„Výborný zápas, výborný výkon z naší strany na rozdíl od minulého týdne nemám klukům téměř co vytknout. Nechali dnes na hřišti vše a byli za to odměněni dvěma vstřelenými góly, přičemž soupeře jsme do žádné stoprocentní šance nepustili," neskrýval spokojenost kouč Hané Daniel Kolář a dodal: "Vítězství proti kvalitnímu soupeři si vážíme a také náležitě oslavíme. Škoda jen, že pouze do 20 hodin.“

Haná Prostějov – TJ Sokol Kožušany 2:0 (0:0)

Branky: 59. z pen. Typner, 71. Vašut.

Rozhodčí: Vachutka – Krátký, Kubalák. ŽK: Světlík, Krupička – Řehák, M. Rozehnal, Boháček. Hráno bez diváků.

Haná Prostějov: Marák – Světlík, Macourek, Čermák, Trnavský – Hladký (88. Kumstát), Krupička, Vašut, Typner (77. Strouhal) – Cibulec, Zatloukal (65. Jakub Novák). Trenér: Daniel Kolář.

TJ Sokol Kožušany: Blaha – Herzán, Marek Rozehnal, David Rozehnal, Boháček – Guskovič, Řehák, Stuchlík (77. Lakomý), Sedláček – Pučálka, Soušek (64. Bezuhlyj). Hrající trenér: David Rozehnal.

Autoři: Zdeněk Vysloužil, Oldřich Lošťák