Po změně stran se Haná dostala do vedení. Po neproměněné šanci Pavla Trnavského, se hlavou prosadil po Krupičkově centru Cibulec – 0:1. Po hodině hry vystihl hostující Hladký špatnou rozehrávku soupeře, utekl s míčem po křídle a ideálně přihrál volnému Gáborovi a ten zvýšil – 0:2. Radost hostů zchladil během minuty Mužátko – 1:2, ale po pěti minutách úřadoval opět Gábor. Ten utekl po Krupičkově vysunutí obránci a umístěnou střelou k tyči pečetil vítězství Hané – 1:3.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.