„Je to velké zklamání, ale byla to moje chyba. Měl jsem si své postavení lépe pohlídat. To byla velká škoda. Jinak by ale ta remíza byla zasloužená," pokyvoval zklamaně hlavou kanonýr Hanáků, který z tohoto zápasu vyšel naprázdno.

Kvůli tomuto faktu už tak není na čele tabulky střelců se svými patnácti přesnými zásahy sám. Dotáhl se na něj totiž kožušanský střelec Martin Thomas, který ve 26. minutě zvyšoval náskok svého týmu na 2:0 a v následném pozápasovém rozhovoru si mimo jiné i pochvaloval, jak jeho spoluhráči dokázali Gábora parádně uhlídat.

„Bylo to tak. Na svých zádech jsem je cítil skoro pořád. Můžu říct, že se na mě nachystali fakt dobře a nedali mi žádný prostor. My jsme jim to ale usnadnili v první půli tím, že jsme nehráli po zemi, ale vzduchem. A to si prostě jejich obránci v čele s Davidem Rozehnalem pohlídali," popsal situace z již ukončeného utkání.

Co se týče postavení v tabulce, je prostějovská Haná zatím se čtrnácti body devátá. Prohra v Kožušanech pro ni navíc přišla v tu nejhorší možnou chvíli, kdy se konečně tým trochu zvedl a z posledních tří zápasů dokázal urvat dvě vítězství a jednu remízu. „Chtělo by to do konce podzimu více bodů, protože už se na nás pomalu dotahují manšafty zdola. Bohužel jsme nedokázali vyhrát ty podstatné zápasy proti outsiderům. Naopak s favority hrajeme většinou vyrovnaně. Podařilo se nám porazit Velký Týnec a s Černovírem jsme uhráli remízu," vysvětluje.

Konec podzimu se blíží. Zbývají už jen dvě kola. Letos je to o to zajímavější, že se odehrají formou dvojzápasu doma-venku s jediným soupeřem. A Haná se tímto způsobem popasuje s olomouckým Chomoutovem, který před sezonou do I. B třídy spadl z vyšší soutěže a nyní je sedmý s pouhými dvěma body navíc, což jen ještě zvýší motivaci hráčů obou celků.

„Tento dvojzápas prostě musíme zvládnout za plný počet. Bude to nutné, abychom odskočili pronásledovatelům a přes zimu mohli být v klidu na sedmém či šestém místě. Pak bychom měli, i přes poměrně široký kádr, trochu posílit. Potom bychom už mohli zaútočit alespoň na tu širší špici. Kdybychom skončili do pátého místa, byl bych v klidu," uzavřel Patrik Gábor.