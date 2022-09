Doloplazy, který vyšel vstup do sezóny a před sobotním vystoupením v Prostějově byly na druhé příčce, se od začátku prezentovaly útočným fotbalem. Domácí se k tomuto stylu rádi přidali a tak byl k vidění zajímavý duel, ve stylu nahoru dolů.

Z prvního gólu se radovala Haná, když Krupička přehodil vyběhnuvšího brankáře Šišku a Jakub Novák trkl hlavou míč do prázdné brány – 1:0. Hosté odpověděli rychle, když se po skrumáži prosadil Jaroslav Dočkal – 1:1.

VIDEO: Čechovice smázly bezzubou Konici a jsou bez porážky

Další branky přišly až v závěru poločasu a to do sítě Doloplaz. Po Kaprálově rohu se prosadil tvrdou ranou Gábor, aby stejný hráč zanedlouho vymetl z trestného kopu šibenici – 3:1. Završení hattricku mohl domácí snajper stihnout ještě do poločasu, ale další volný kop orazítkoval horní tyč.

Svižný fotbal pokračoval i po změně stran. Krátce před koncem se hosté dotáhli na rozdíl jediného gólu, když Tomíček trefil přesně k tyči – 3:2. Očekávaný závěrečný nápor utnul pět minut před koncem svou třetí trefou Gábor a domácí mohli slavit cennou výhru.

"Těžký zápas proti neoblíbenému soupeři, jehož urputná, tvrdá hra nám dlouhodobě nesedí," komentoval trenér Hané Daniel Kolář s tím, že se jedná o zasloužené a tvrdě vybojované vítězství.

Posily nepomohly. Prostějov schytal debakl. Kouč si cenil odvolané penalty

V dalším kole se představí Haná na hřišti regionálního rivala ze Smržic. Na hřiště beznadějně posledního týmu vyběhne v neděli 11. září od 16 hodin. Doloplazy čeká ve stejný den vystoupení na půdě Černovíra s výkopem v 10 hodin.

Haná Prostějov – Sokol Doloplazy 4:2 (3:1)

Branky: 13. Jakub Novák, 38., 41. a 85. Gábor – 16. Jaroslav Dočkal, 79. Tomíček

Rozhodčí: Bartl – Panák, Vybíral. ŽK: Čermák – Kropáček, Zelinka. Diváci: 45.

Haná Prostějov: Marák – Hladký, Čermák, Cibulec, Světlík – Jančiar (57. Ondráček), Krupička, Kaprál (70. Strouhal), Jakub Novák – Gábor, Dospiva (89. Skokan). Trenér: Daniel Kolář.

Doloplazy: Šiška – Hudec, Kropáček, Martin Dočkal, Zelinka – Jaroslav Dočkal, Zábranský, Sladký, Tomíček – Jan Götzel (86. Humr) – Matocha (83. Voráč). Trenér: Roman Götzel.