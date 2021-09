V příštím kole zajíždějí Hanáci v neděli 26. září do Moravského Berouna, kde budou hájit první místo v tabulce.

"V chladném počasí a na hrbolatém hřišti jsme nezačali špatně a během prvních patnácti minut jsme měli spoustu příležitostí ke skórování. Nepodařilo se nám je však proměnit," hodnotil trenér Hané Daniel Kolář, který pokračoval: "Postupem času jsme se čím dál tím víc přizpůsobovali nepříliš kvalitní hře domácích. Nakonec se nám podařilo tři góly vstřelit, žádný neinkasovat a zaslouženě si připsali tři povinné body do tabulky. Mrzí mne dvě zranění. Doufám, že kluci budou brzo v pořádku."

Stejná situace se opakovala i na druhé straně, ale Marák také penaltu zneškodnil. Hosté se dostali do vedení až v závěru poločasu, kdy se ve vápně nejlépe zorientoval Gábor – 0:1. Krátce po změně stran se po faulu na Cibulce kopala další penalta a Gábor byl úspěšný – 0:2. Konečnou podobu výsledku dal Zatloukal, jenž využil nahrávku Gábora – 0:3.

Hosté se do soupeře pustili s velkým elánem a Gábor se ocitl ve dvou loženkách. První skončila na tyči, druhou zlikvidoval domácí gólman Burget. Další tutovku neproměnil hlavou Hladký. Střelecká nemohoucnost pokračovala, když Typner poslal pokutový kop pouze do Burgeta.

Povinná výhra. Fotbalisté prostějovské Hané splnili na půdě regionálního rivala roli favorita. Tříbrankové vítězství při současném zaváhání Moravského Berouna postrčilo Hanou do čela tabulky I.B třídy skupiny B.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.