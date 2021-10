Kvalitní představení pokračovali i po změně stran. Hosté vykřesali naději po dorážce Pospíšila – 4:2. Gólová radost však opět rychle vyprchala, protože se za pár vteřin po rozehrávce trefil Gábor – 5:2. Týnečtí bojovali až do konce, nastřelili několik tyčí a gólmana Maráka, ale s výsledkem už nepohnuli. "Těžký zápas se silným soupeřem. Díky naší kvalitě v útoku se nám podařilo vstřelit pět pěkných gólů, ale jinak se jednalo o vyrovnaný zápas, kdy v některých pasážích hry byli naopak hosté lepší," okomentoval trenér Kolář.

Oboustranně útočný fotbal bavil. Šance se střídaly před oběma brankami a po deseti minutách šli hosté do vedení zásluhou Hrudníka – 0:1. Radost Týneckým nevydržela dlouho. Po individuální akci Gábora srovnal bleskurychle Typner – 1:1. Za pár minut pak Gábor prokličkoval mezi strnulými obránci a poslal svůj tým do vedení – 2:1. Další trefu zařídil Typner, jenž nabil Zatloukalovi – 3:1. Skvělý první poločas završila akce po ose Mazouch – Zatloukal a skórující Typner – 4:1. "Důležité bylo, že se nám podařilo rychle zareagovat na inkasovaný gól. Soupeř předváděl kvalitní hru a v některých pasážích byl i lepší," komentoval domácí trenér Daniel Kolář.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.