/FOTO + VIDEO/ Fotbalisté Hodolan šli do své jarní domácí premiéry povzbuzeni minulou výhrou nad silným šternberským béčkem s jasnou vidinou vítězství. Tu jim však vzali parádně hrající hráči Mostkovic, kteří dokázali využít slabší chvilky svého soupeře k nastřílení rychlých dvou gólů a poté mu pozornou obrannou hrou zamezit ve skórování. Odvezli si tak velice cennou výhru v poměru 2:1.

Hodolany - Mostkovice | Foto: Deník/David Kubatík

V samotném úvodu byli dle očekávání lepší domácí lídři tabulky, které, jak už je zde zvykem, hnala dopředu slušně zaplněná tribuna vedená hlasitým kotlem. Jako první se ale prosadili hosté. Ve 21. minutě otevřel skóre Jan Karafiát a hned za dalších devět minut jej následoval Jiří Jančík. Otřesené Hodolany se pak až do konce poločasu na žádnou odpověď nezmohly.

„Dnes se projevilo klasické nedáš-dostaneš. Do patnácté minuty jsme měli vést 2:0, ale spálili jsme tutovky a pak dvakrát rychle inkasovali. Pak už jsme měli hlavy dole a do konce poločasu to bylo naprosto bez šance," komentoval nešťastný vstup svých hráčů do zápasu hrající kouč Milan Kovařík, který ovšem do hry v tomto zápase nezasáhl.

Na začátku druhé půle přišel hodolanský tlak, který v 57. minutě vyústil až ve snižující gól. Postaral se o něj hlavou po rohovém kopu Milan Zemánek. Zimní posila, která se již trefila podruhé ze dvou zápasů a navíc dokázala přesně pálit i za hodolanské béčko proti Sokolu Náklo.

„Zemi ukazuje, že je skutečně skvělou posilou. To je pro nás skutečně obrovské pozitivum. Bylo by ale dobré, kdyby se k němu někdo přidal," pokračoval Kovařík.

Domácí fotbalisté si pak dokázali po zbytek zápasu udržet tlak, příliš vyložených šancí už ale neměli. Zápas tak skončil 1:2.

„Nezačali jsme úplně nejlíp, ale od takové dvacáté minuty z nás spadl stres a začali jsme se více prosazovat i v ofenzivě. Naše poločasové vedení bylo, podle mě, zasloužené. V druhé půli jsme čekali, že na nás soupeř vletí a zatlačí nás. To se stalo. Nakonec jsme to ale, i přes inkasovanou branku, zvládli se ctí. Škoda, že se nám nepodařilo vstřelit třetí gól," okomentoval průběh zápasu ze svého pohledu hrající trenér Mostkovic Ondřej Milar.

Hodolany tak za sebou mají na jaře dva zápasy. Po výhře nad béčkem Šternberku přišla prohra, kterou jejich lodivod nepřipisuje jenom běžným zápasovým okolnostem. „V druhé půlce se náš výkon, i díky střídání, trochu zvedl. Dali jsme hezký gól, ale na to, že hrajeme doma, to bylo prostě málo. Chybí nám fyzička. Přes zimu nikdo pořádně netrénoval a na hřišti to jde vidět," vysvětloval.

„Já už teď čekám jen na to, kolik se nás sejde, kdo se omluví a z toho budu muset něco uplácat. Hlavně si ale kluci musí sáhnout do svědomí a začít víc trénovat. Snad to oživí alespoň Alík (Tomáš Alka, pozn. red.), až se vrátí z dovolené v Egyptě," uzavřel Milan Kovařík před dalším zápasem, který jeho tým čeká v nedalekém Černovíře a bude tak ve znamení derby.

Zdroj: Deník/David Kubatík

FC Sigma Hodolany - Sokol Mostkovice 1:2 (0:2)

Branky: 57. Zemánek - 21. Karafiát, 30. Jančík.

Rozhodčí: Horák, Ječmeň, Foukal. ŽK: Wenzel (HOD). Diváci: 310.

Hodolany: Zbořil - Mráček, Wenzel, Dočkal (77. Duba), Košta (68. Heinz), Švancara, Sládek, Zemánek, Blažkovský, Nestrojill (46. Krajc), Kaczmarczyk (54. Konvička). Trenér: Milan Kovařík.

Mostkovice: Zapletal - Drábek, Milar, Němeček, Foret (83. Svoboda), Karafiát, Jančík, Grulich (58. Šlambor), Hanák (73. Skoumal), Ošlejšek, Kazda. Trenér: Ondřej Milar.