Tak to bylo finále, jak má být. Vyvrcholení olomouckého krajského poháru se uskutečnilo opravdu ve velkém stylu před zhruba tisícovkou diváků na Andrově stadionu, kde své prvoligové zápasy běžně hraje olomoucká Sigma. Proti sobě navíc nastoupily celky, které jsou skutečně v laufu - Olešnice a Čechovice. Napínavý zápas nakonec rozhodl jediný gól v samotném závěru, a to z kopačky čerstvě vystřídaného Víta Kopečného. Ten tak rozhodl o tom, že Čechovice pohár po roce dokázaly obhájit a znovu vyzkouší své štěstí v MOL Cupu.

Oslava hráčů Čechovic po obhajobě vítězství v krajském poháru | Video: Deník/David Kubatík

„Chtěli jsme vyhrát. I proto, že jsme věděli, že soupeř neprohrál ani jednou v celé sezoně a postoupil za námi do krajského přeboru. Připravovali jsme se na to tedy a celé to utkání bych zhodnotil jako velice dobré z obou stran. Nechybělo plno zajímavých gólových příležitostí i kombinací, tudíž to mohlo bavit i lidi, kterých přišlo docela dost. Všichni si to mohli užít i z toho důvodu, že se hrálo na Andrově stadionu," říkal po zápase spokojený čechovický trenér Pavel Kucharčuk.

Zdroj: Deník/David Kubatík

V první poločase mohli diváci vidět šance na obou dvou stranách a po jedné z nich vykopával olešnickou bombu jeden z obránců doslova z brankové čáry. Nakonec se ale do šaten šlo za bezbrankového stavu.

Penalty odmítl Kopečný

A ten pak pokračoval po celou dobu trvání druhé půle a mnozí již nejspíš očekávali dramatické rozuzlení v podobě penaltového rozstřelu. To by se ale Pavlu Kucharčukovi nesmělo povést střídání snů. V 88. minutě totiž Jurníčka nahradil Vít Kopečný a po necelé minutě pobytu na hřišti propálil gólmana Snášela.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Čechovická radost tak mohla propuknout naplno. Nechyběl pohár pro vítěze přímo z rukou předsedy FAČR Petra Fouska, šampaňské a plno vítězných pokřiků.

„Začali jsme o něco lépe, soupeř se ale také dostal k nějakým náznakům. Po přestávce tempo zápasu už trochu uvadlo, naštěstí se nám ale ke konci podařilo vstřelit vítězný gól. Myslím, že naše vítězství je zasloužené, jelikož gólovek jsme měli prostě více," dodal ještě kouč čechovických vítězů.

Na góly mám nejspíš čich, říká střílející stoper Olešnice Olejník.

Ani olešnický lodivod Alexandr Bokij, který v této sezoně tým bez jediné prohry dotáhl do krajského přeboru, nebyl po zápase úplně smutný. Na úvod své řeči poděkoval Sigmě i olomouckému krajskému svazu za možnost odehrát zápas na prvoligovém stadionu s kapacitou přes 12 000 diváků a následně něco dodal i ke hře samotné: „Oba dva manšafty byly nažhavené, chtěly vyhrát a bylo i dost šancí na obou stranách. Hrál se také dost pěkný fotbal a dost toho zachránili gólmani. A vyhrál tým, který měl trošku více fotbalového štěstí. Čechovicím gratuluji k výhře," uvedl.

Oba kluby ještě čeká závěr svých soutěží. Zatímco Olešnici už v podstatě, kromě potěšení vlastních fanoušků, o nic nejde, Čechovice v posledních třech kolech krajského přeboru ještě zaútočí na konečné třetí místo, které se vybojovaly po parádně zvládnuté jarní části, ve které zvítězily desetkrát z dvanácti pokusů.

1. FC Olešnice - TJ Slovan Čechovice 0:1 (0:0)

Branka: 89. Kopečný.

Rozhodčí: Kouřílek - Konečný, Šteier. ŽK: Kopa, Kocourek, Juráš, Kolomazník (všichni OLE). Diváci: 1000.

Olešnice: Snášel - Kopa, L. Heinz, Kocourek, Šichor, D. Čikl (62. Malínek), P. Čikl (82. Kolomazník), P. Heinz, P. Zapletal (59. Indra), Kvapil (62. Novotný), Juráš. Trenér: Alexandr Bokij.

Čechovice: Peka - Zelina, Jurníček (88. Kopečný), Novák, Veselý, Šebora (63. Luža), Šteigl, Halouzka, Haluza (46. Šolín), Trajer (84. Koláček), Petržela. Trenér: Pavel Kucharčuk.