Mostkovická jízda nekončí, mostkovická jízda pokračuje. Mladý tým vedený hrajícím koučem Milarem totiž dokázal i napočtvrté zvítězit a v tabulce 7. ligy, skupiny B (dříve I. B třídy, skupiny B) si suverénně drží první pozici. Tentokrát proti němu stál nováček soutěže z Příkazů, který sice už měl na svém kontě dvě vítězství, z důvodu navštívení svatby svého kapitána Petra Bednáře však nebyli jeho hráči v úplně nejlepší formě. To se také podepsalo do konečného výsledku, který má podobu 2:6 v jejich neprospěch.

„Dnes není co hodnotit. Všechno to totiž ovlivnila ta včerejší svatba. Podle mě byl nesmysl toto utkání vůbec hrát. Domácím ale i tak gratuluji, protože byli po celý zápas lepší. My jsme toho moc nepředvedli a ani sílu jsme pořádně neměli. K tomu se nám navíc zranili i další dva hráči, kteří už nejspíše do konce podzimu do hry nezasáhnou," pokrčil jenom rameny lodivod Příkazů Pavel Rücker.

Jeho svěřenci už totiž v desáté minutě prohrávali na mostkovické půdě 0:3. Dvěma brankami se o to postaral Jan Karafiát a jednou Jiří Hanák. Ve 29. minutě se pak sice svým chladnokrevným zakončením prosadil Michal Večeřa, tříbrankový rozdíl do skóre však v minutě 38. vrátil nejstarší mostkovičák, který zároveň vykonává i funkci trenéra, Ondřej Milar. V poslední minutě první půle pak znovu snížil Filip Vaca.

O pátý a šestý míč v příkazské síti se po změně stran postarali Dominik Kaštyl s Markem Drábkem. V případě prvního jmenovaného se jednalo už o čtvrtý přesný zásah, který tento teprve osmnáctiletý borec zaznamenal během čtyř kol. Zároveň se ale nad ním vznášel i stín kontroverze, jelikož si gólman Večeřa stěžoval na to, že jej Kaštyl při skluzu trefil kopačkou přes kotník.

„Šel jsem do toho skluzem a poté, co jsem trefil míč, jsem nestihl úplně pokrčit nohy a nějak jsem o něj zakopl. Potom jsme se ale bavili, já se mu omlouval a říkal mi, že faul by od toho ani nechtěl. Že to je prostě fotbal," uvedl však bezprostředně po skončení zápasu všechno na pravou míru mladý nadějný střelec.

A následně se pak jal i zhodnotit právě proběhlých 90 minut. „Zápas byl velmi náročný. Prvních dvacet minut bylo v naší režii, pak jsme to ale po těch třech gólech tak trochu vypustili a ze standardek jsme dovolovali soupeři nás ohrozit. Za to jsme pak i pykali. Do druhého poločasu jsme ale zase nastoupili v tempu a měli jsme to více-méně ve svých rukou. Rozhodně bych ale neřekl, že to bylo tak jednoduché, jak může napovídat skóre," řekl.

Po čtyřech odehraných kolech tak domácí borci zůstávají stále bez jediné ztráty na prvním místě s dvanácti body a skóre 20:4. Příkazští nováčci jsou pak s šesti body osmí. Mostkovice v rámci příštího kola vyrazí na půdu Velkého Týnce, Příkazy si střihnou druhý zápas v řadě venku. Konkrétně se Rückerův výběr vydá do Doloplazů.

TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Příkazy 6:2 (4:2)

Branky: 5. a 7. Karafiát, 10. Hanák, 38. Milar, 61. Kaštyl, 82. Drábek - 29. Večeřa, 45. Vaca.

Rozhodčí: Valouch - Stříž, Sosík. Bez ŽK. Diváci: 120.